7 月 20 日，“数字餐饮 私域增长” 微盟智慧餐饮三店一体高峰论坛在成都举办。峰会吸引了众多餐饮行业专家、知名餐饮品牌出席，围绕 “私域增长” 共同探讨餐饮数字化升级之路。期间，主办方微盟智慧餐饮重磅发布《2021 智慧餐饮数字化指数报告》（简称《报告》），是微盟智慧餐饮成立以来，首次以专业视角分享 “餐饮数字化” 的趋势和成果。

《报告》主体分为趋势篇、数据篇、知识篇三部分，基于全面的数据分析，对餐饮数字化实操的落地方案进行了归纳总结，帮助餐饮人了解行业趋势，提高餐饮商家数字化经营能力。报告指出，餐饮企业的信息化和数字化，是提升企业竞争力与经营效率的重要手段与依托，而中国餐饮业普遍面临信息化基础薄弱、缺少数字化领域的专业人才、缺乏公域私域流量整合能力等问题，企业需要构建一套面向未来的全域数字化发展模型，驱动经营效率的提高，从而实现收入的提升和利润的增加。

聚焦餐饮数字化，勾勒全域数字化蓝图

《报告》由世界中餐业联合会作序，红餐网、超越会等知名机构联名推荐，微盟智慧餐饮、汉源餐饮教育新餐饮研究院共同出品。报告内容覆盖面广泛、案例多元，阐述了后疫情时代餐饮数字化新趋势，为餐饮行业从业者提供了具有前瞻性的预测，勾勒出餐饮数字化发展的蓝图。

中国餐饮业历经近 30 年的高速发展，已经逐步走向成熟和规范。随着企业经营的数字化程度日益深入，在帮助企业决策方面其作用也越来越大。以数据作为企业经营决策的基础，以现代企业制度来管理团队，以先进的流程来支撑企业的内部运营，是企业走向成熟必然会经历的过程。

当前，餐饮商家普遍面临着房租高、人力成本高、食材成本高和毛利低的 “三高一低” 的难题，这些都是餐饮业态升级绕不开的问题。《报告》重点关注了全域流量时代餐饮数字化系统建设问题、餐饮企业经营关键、后疫情时代的餐饮行业趋势以及品牌对餐饮企业的价值，直击餐饮企业业态升级的核心。

结合后疫情时代中国餐饮业的私域流量争夺、产业结构多元化、数字化升级的挑战和机遇，《报告》指出，餐饮企业应该通过多平台 CRM 系统整合全域流量、建立全时全域 “堂食+外卖+商城” 的 “三店一体” 经营模式，实现公私域流量的融会贯通的全域运营，构建企业客户数据银行，通过全量数据的深度洞察为经营决策提供支持，建立消费者信任的品牌，实现长远发展。

后疫时代，三店一体经营开启第二增长曲线

《报告》测算，一家平均水平之上的成熟餐饮企业，一年利润只能勉强存活 5 个月。疫情后，部分餐饮品牌通过会员商城、会员外卖、直播带货等模式成功 “回血” 度过难关后，私域运营已经被餐企视为生存、增长的第二曲线。该《报告》是业内首次深入研究私域场景下的餐饮数字化转型升级状况，并提供了众多餐饮品牌进行私域实践的方法和实战案例。

从《报告》数据来看，在 2020 年餐饮会员消费总体情况中，单个会员平均贡献值为 418 元，单个会员年平均消费次数为 2.17 次，会员桌均消费金额为 192.6 元，会员整体满意度为 94.2%。这些数据除了受疫情波动外，本质上也能帮助餐企更好地了解私域会员的消费特征。《报告》指出，随着年龄的增长，会员喜爱的商家相对固定，对餐饮商家的品牌忠诚度也在上升。这意味着有效私域运营是餐企持续发展的基本盘。

结合《报告》案例来看，私域运营也是餐企自救的利器。主打 “台南地道小吃” 的品牌 “度小月” 就从私域运营中看到了增长新路径。2020 年 2 月，其在第三方平台上线外卖，受利润控制和平台抽佣仅能收支相抵，同年 5 月，“度小月” 借力微盟上线小程序外卖，有效盘活线上线下会员，单均比使用外卖平台提高了近 3 倍，打破流量局限获得了全新的增长空间。

据《报告》统计，2020 年第 4 季度典型商家中，虽然仅有堂食消费会员占比达 94%，但堂食会员转外卖消费的订单数占外卖订单总数的 63.88%，逐渐成为外卖订单的主要来源；同时在各类会员商城订单数占比中，堂食会员的订单数占比为 60.1%。这都说明外卖、商城等业态正在有效承接堂食会员且拥有巨大的转化空间，延长会员生命周期价值的同时，外卖、商城还能打破时间、空间限制，触达线下门店难以覆盖的客群，扩大了会员基数。餐企私域运营成为商家增长的新引擎，也是未来餐饮企业业态升级的重要方向。

打通前中后端，走向全链数字化升级

2020 年 11 月 16 日，左庭右院借力微盟智慧餐饮 “三店一体” 解决方案，在原有堂食、外卖渠道之外，依托自有供应链优势布局餐饮零售化业务，上线小程序会员商城。商城上线首月销售额突破 60 万元，开辟了崭新的营收渠道，逐步实现品牌优势的最大化。这是《报告》中微盟智慧餐饮解决方案的一个成功案例，也从侧面证明了餐企打通前中后端的价值。

正如微盟集团高级副总裁兼微盟智慧餐饮总裁白昱在峰会上提到，谁抓住了用户，谁就掌握了主动权。然而，餐企想要真正 “抓住用户”，需要整合前中后端的一体化私域系统提供强大的运营能力。《报告》结合微盟智慧餐饮已合作过的众多餐饮品牌实践案例，从引流拉新到私域运营再到系统升级，总结了合作品牌在数字化升级过程中在全渠道引流、会员运营管理、“三店一体” 模式搭建，及经营、供应链管理升级等板块丰富的实操经验。从认知上助力餐饮企业实现数字化升级与精细化经营。

《报告》认为，餐饮行业进入标准化、低利润的时代，精细化经营和精细化成本管理将成为餐饮企业的竞争优势。在前端，餐饮企业应该建立全域流量运营体系，建立堂食会员、会员外卖、会员商城三店一体的数字化系统，对接平台公域流量的同时集成主要的私域触点，有效平衡好公域流量和私域流量的运营。在后端，通过 “成本管家” 等类似的 EBC（企业业务能力）系统从采购管理入手，建立供应链管理、出品标准化管理、人员管理的科学成本管控体系。

2020 年 11 月，藏炭烧肉基于微盟智慧餐饮旗下成本管家解决方案提供的连锁采购信息化管理、门店进销调存管理、总部集采配供加工管理，实现了对各个门店用料的合理管控，当月为 6 家门店追回 “食材浪费”7000 元。另外，其还通过成本管家提供的智能订货算法，进一步降低了供应链成本，订货规划的合理程度较合作前提升了近 30%，多方面快速高效地解决了门店的损耗问题。

后疫情时代既带来了更多不确定性和复杂性，也是推动内部变革和效率提升的窗口期。数字化转型成为餐饮企业的选择。在转型的必要性、转型的路径以及如何建设全域流量时代餐饮数字化系统建设等核心问题上，《报告》的重磅发布，将帮助国内连锁餐饮企业更便捷地借鉴其他品牌的最佳实践和成功经验，从专家观点中获取数字化转型的启发，减少整个行业的试错成本，通过 “三店一体，私域运营” 实现商业模式的突破，建立可持续、健康的发展新模式，对推动餐饮行业数字化进程有着深远意义。