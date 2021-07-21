7 月 20 日 ,作为创新和材料科学、品牌和制造的全球领导者，艾利丹尼森与作为全球最大的纵向一体化针织制造商之一的申洲国际集团控股有限公司（简称 “申洲国际”）合资创建的 ADX 宁波体验中心今日在浙江宁波隆重举行开幕典礼。本次活动以 “革新，逐新，制胜未来” 为主题，邀请了多家国际知名的服装和鞋类品牌出席，通过定制的体验中心之旅、极具洞察的研讨会和精心策划的工厂参观，艾利丹尼森分享了前沿的流行趋势及最新的设计概念、产品和解决方案，提供了个性化的体验，并展示了 ADX 宁波体验中心如何通过端到端的解决方案帮助全球服装和鞋类品牌将创新想法付诸现实，传达独特的品牌故事和打造创新多元的产品。

ADX 源于 “Avery Dennison Experience”，致力于打造一个面向未来的平台，以展示创新技术、材料与产品和探索如何将突破性技术融入研发。通过 ADX 体验中心，艾利丹尼森与全球服装和鞋类品牌交流互动，不断地共同创造突破性的解决方案。ADX 体验中心每年会发布两次季节性新概念和产品组合，涵盖从数字化生产技术、外部装饰、包装和自动化等各个环节，帮助品牌创造出引领潮流趋势和满足消费者需求的新解决方案。ADX 体验中心遍布全球各个主要市场，而新落成的 ADX 宁波体验中心亦是艾利丹尼森继挪威、意大利、中国番禺之后创建的第四个体验中心。在明年一月，艾利丹尼森将会在美国拓展其体验中心的足迹。

此次 ADX 宁波体验中心开幕典礼上，其中的一个值得关注的亮点是崭新的外部装饰设计概念和产品组合。这些产品以流行趋势为灵感，展示各种可持续的技术、材料和设计。从大面积的图案印花到各个小细节，艾利丹尼森 团队都通过新颖、有趣的方式将不同的材料和技术融合在一起，定制出 90 多种图形技术组合，包括热转印标签、编织标签和刺绣等等，广泛应用于功能性服饰、时装和运动服饰上，赋予他们独有的品牌个性。

“艾利丹尼森与申洲国际致力于为全球客户带来更宽广的革新视野，助力服装和鞋类品牌掌握并领先全球潮流趋势，最终实现商业目标，” 艾利丹尼森服装解决方案全球商务副总裁兼总经理 Michael Barton 表示：“我们认为启发和创新不应受到地理空间的限制，因此，为了让全球客户都能够参与 ADX 体验，自 7 月 30 日起，我们将提供 ADX 宁波体验中心线上体验服务，让客户可以在家中舒适地享受 “亲临其境” 的互动体验并获取灵感启发。”

“艾利丹尼森与申洲国际的合作可以追溯到 2005 年，而在这 16 年的友好合作期间，我们共同扩大服务范围，从流程到产品的创新，帮助我们的客户以更新颖、更多样化、更具个性化的方式来发展业务。” 艾利丹尼森 RBIS 副总裁和大中华区总经理冯慧敏女士说道，“而创立 ADX 宁波体验中心是我们追求持续创新的重要战略之一，在未来，我们将继续并肩前行，以更强大的创新能力为全球各地的服装和鞋类企业提供具有前瞻性的行业解决方案和服务，推动市场革新，成为行业潮流的领跑者。”