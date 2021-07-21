根据 Strategy Analytics 发布的最新研究报告，到 2020 年底，全球超过 6.65 亿家庭（相当于 34% 的全球家庭）拥有智能电视。到 2026 年，这一数字将上升到 51%， 11 亿家庭将拥有智能电视。2020 年，智能电视销量增长 7.4%，达到 1.86 亿台，占平板电视总销量的 79%。

报告指出，过去一年北美的销量增长最为强劲，由于 Covid-19 相关限制措施的出台，消费者在家中的时间增加，政府刺激支出推动了家庭娱乐产品支出的增加。2020 年，就年销量而言，三星连续第九年成为全球领先的智能电视制造商，而 TCL 超过 LG，首次位居第二。与此同时，智能电视市场继续围绕一些电视流媒体平台或操作系统进行整合。三星的 Tizen 遥遥领先，主要的第三方软件平台（如 Android 电视和 Roku 电视操作系统），近年来也取得了强劲的进展。2020 年，四大智能电视操作系统占总销量比例超过 50%，高于 2015 年的 33%。

Strategy Analytics 互联家庭设备服务高级分析师 Edouard Bouffenie 表示：“智能电视是目前销售的大多数平板电视的标配，因此随着消费者用智能版本取代旧电视机，智能电视的家庭普及率将不可避免地继续增长。由于智能功能不再是一个差异化因素，而成为了必要因素，因此，智能电视制造商不得不在维护自有软件和应用生态系统或从第三方合作伙伴授权软件平台之间做出选择。虽然许多厂商已经决定与谷歌的 Android 电视和 Roku 合作，从而避免维护自有平台的持续成本。但包括三星、Vizio 和 LG 在内的几个品牌正在单独行动，并希望在快速增长的互联电视广告业务中获利。”

Strategy Analytics 媒体和智能家庭实践副总裁 David Watkins 指出，“智能电视的使用正在增长，正在成为获取在线视频内容的首选平台。然而，目前家庭互联电视的情况非常复杂，消费者可能有多种配置的设备可供选择。考虑到不同家庭成员之间不同的观看习惯，很明显，电视流媒体平台提供商在推动参与度和确保电视观众保留率方面面临着重大挑战。智能电视操作系统提供商必须通过改进内容发现能力、先进的分析和广告平台，以及开发直观和用户友好的 UI 来影响电视观众的旅程。”