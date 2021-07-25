电商是数字经济的重要组成部分，而社交电商的异军凸起激活了海量的私域流量，随着社交电商以新业态、新模式精准发力，为中小企业数字化转型以及乡村振兴事业的发展不断提供了新动能、新载体。

7 月 24 日，2021 企业社交电商创新发展研讨会暨各店•各联平台发布活动在上海浦东嘉里大酒店举行，研讨会以“赢在联合” 为主题，旨在分享社交电商的破局之道，全面探讨社交电商如何赋能乡村振兴建设及助力中小型企业数字化转型。

据了解，各店是新崛起的电商平台，致⼒于为⼩微企业提供低成本的互联⽹解决⽅案。《中国企业报》产经视讯主任乌兰琪琪格在致辞中表示，中企视讯作为聚焦产业经济生态型全媒体智库平台，将助力产业线上线下融合发展，赋能新经济，共同为乡村振兴助力，为产业数字化发展注入新活力！

携手乐山 赋能乡村振兴建设

2021 年指导 “三农” 工作的中央一号文件发布，文件指出，乡村振兴是工作的重中之重，迫切需要补齐农业农村短板弱项，推动城乡协调发展。来自四川的乐山市第七届委员会常务委员、乐山振兴职业学校集团董事长江丽出席了本次会议，在社交电商赋能乡村振兴建设的主题演讲中，她指出了乡村振兴的痛点与难点。江丽介绍，乐山的广大县乡拥有丰富的自然资源，具备 “乐山大佛”、“峨眉山” 等魅力十足的乡村旅游文化，同时也出产翘脚牛肉、沐川刺梨等绿色土特产，然而由于条件受限，这些资源都难以 “出圈”。

为了让更多的人了解乐山，江丽携手各店，共同打造了“乐山一品” 平台，集 “研学旅游” 为一体，助力乡村振兴。“乐山一品” 平台将吃喝玩乐的功能一网打尽，让更多的企业家团队走进乐山，助推乐山优质产品、地方特产更加快捷顺畅地走向全国，乃至全球。乐山一品不仅为地方标志性产品搭建 “专销渠道”，也让研学旅游踏上快车道。“淘宝+携程” 的创新模式将助力当地老百姓走向乡村振兴，早日实现劳动致富、产业奔小康的梦想。

搭建连接器 助力中小企业数字化转型

在数字浪潮的冲击下，中小企业面临被市场淘汰的危机，而数字化转型过程中困难重重。流量之于企业就是发展的潜力和竞争力，公域流量往往花费巨大，获客成本过高，深耕私域流量的社交电商正在成为企业数字化转型的一剂良方。上海馥珂思生物科技有限公司总经理杨宝林在演讲中感慨，公司仅搭建线上数字平台就耗费了十几万元，而在各店这样的平台可以直接入驻，并获取流量。

各店创始人兼 CEO 李煜在演讲中指出，社交电商的破局之道，关键在于联合，让人脉与流量、资源实现共享。各店•各联平台的上线，为中小企业定制了社交电商新模式的整体解决方案，李煜介绍，平台涵盖了模式设计、营销方案设计、推广、招商、培训等全流程服务，各店的 51 万+会员和 1000 名合伙人资源都可以实现共享。

据介绍，各店•各联可以为企业提供六大服务价值：各店系统可以让企业模式利用互联网得以实现；各联平台帮助企业的项目被数十万人看到；量身定制企业的社交电商发展方案；平台帮助企业直接招商落地；培训课程能提升企业的社交电商思维，帮企业走出困境；团队培训则培养一大批社交电商经营者。

当天的签约仪式上，各店•各联与丹曼庭、博视科技、乐山一品、星燊国际、毕上生物、合祥生物等公司签约合作。各店•各联平台帮助企业经营者们携手共建，商业合纵联横，完成数字化转型，在数字化浪潮中走向合作共赢。