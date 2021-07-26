连续 3 年成为两会热词、规模 5 年增长近 10 倍、疫情之下实现 31% 进出口年增幅、···作为中国出海企业大军中的重要一环，近年来，我国跨境电商行业正在不断展示出其惊人潜力。目前，中国已经是全球最大的 B2C 跨境电商交易市场，全球有 26% 的交易在这里发生。随着政府支持政策的进一步落地以及相关从业群体的继续深入探索，未来，这一领域也将充满更大的想象空间。

面对如此广阔的发展前景，跨境电商群体也正迎来一场新的变革。根据 CBNData 发布的报告指出，尽管早前进行全球贸易的多以大企业为主，如今，依托于各种数字技术，微型企业正在成为这其中不可忽视的新生力量。以天猫淘宝海外分销平台为例。数据显示，在去年 5 月份期间有超过 15 万家中小商家加入该平台，入驻速度相当于过去一年的 8 倍。有专家人士认为，随着数字技术等因素的不断成熟，以中小微企业为代表的成长型跨境电商会逐步转变为全球贸易中的主力军。

可以看到，技术赋能正在愈发成为成长型跨境电商企业出海发展的关键手段。然而，在这个过程中，如何让数字技术为自身带来更有效的帮助也正在成为所有企业都需要去直面的一大挑战。大型企业可以通过自身深厚的资源积累以自行研发的方式解决。但对中小微企业来说，由于其团队规模较小，并且通常会存在资金周转压力，它们所要面临的考验因此往往也会变得更加严峻。

在这样的背景下，作为在出海数字营销领域有着多年深耕的领军企业，飞书深诺在近日宣布为其跨境营销一站式解决方案飞书逸途 SinoClick 带来了全面升级，希望为成长型企业带来从建站到广告再到运营的全链路服务体验，实现从跨境店铺到跨境企业的跨越式成长。

飞书深诺 CTO 沈菁介绍，与市面上的其他产品不同，SinoClick 是一个更加专注于成长型电商企业的、基于 SaaS 的产品矩阵，并不仅仅只是一个单纯的产品。他表示，受限于自身规模等客观条件，成长型企业最大的痛点通常会在于是否能够稳定快速的起量，从而顺利过渡到成熟期，否则很容易会走到生命周期尽头。SinoClick 则以广告投放场景、渠道运营与转化、客户运营与二次销售为三个基点建立了一个稳固的营销三角形来解决营销链路里最关键三个部分：获客、转化和留存，因而能够帮助出海企业的业务快速起量，迅速度过成长期。

另一方面，从技术角度上来看，在聚合了飞书深诺旗下 SinoBuild、SinoAds、SinoOps 三大技术解决方案之后，SinoClick 可以更加全面地运用飞书深诺的营销技术体系，让自身得以灵活满足成长型出海企业的多种需求。他强调，飞书深诺的营销技术体系是以云计算为心脏、大数据为血液、AI 为大脑的一个完整体。“它基于混合云的架构，通过云原生技术，利用自主研发的 CMP 平台在全球范围内搭起了一个营销技术网络，可以实时、高效的与全球各大媒体的广告网络进行对接。在数据维度，其技术通过汇集、加工和挖掘各大媒体平台的数据以及整个营销链路里产生的数据，利用 ID mapping 的技术打通了营销全链路，能够更好解决数据孤岛的问题，提升营销的效果。

另外，我们将 NLP、CV、推荐、聚类等深度学习、机器学习和常用算法作为算法基础层，在此之上进行营销模型的搭建，从而构建出很多的智能营销的能力：例如广告投放策略、创意推荐、本地化的智能客服等。所以 SinoClick 与其他营销类产品比会更贴合成长型的出海企业，能够更好地助力他们快速成长。”

沈菁进一步指出，在成长型企业营销链路的获客、转化和留存这三大主要环节上，基于 SinoClick，飞书深诺进行了深入的思考和探索，以帮助这些企业实现其数字化能力的全面升级，快速完成发展周期的过渡。

“首先，在获客层面上，我们通过自研的媒体 HUB 将全球各大媒体快速聚合在一起，并且根据我们的算法+大数据提供了一些跨境电商广告投放的典型场景模型，让服务企业不再是摸着石头过河，通过花钱的方式来摸索广告投放，从而快速获客。例如：西安有一家主要经营年轻女装的公司，主打日本市场，起初的投放较有局限，ROI 不稳定，转化率比较低。通过 SinoAds 的广告管理模块提供的采用已有转化用户的信息、寻找相似特征来转化可能性较高的新客的策略——具体的做法是已购买用户作为种子受众，按照购买频率和复购频率，细分受众模型，使得广告投放更有针对性。同时利用动态广告进行推广，保证所有已经到达网站却没有购买的用户，看到和自己浏览产品相关的广告素材，进一步提升广告的点击率和广告回报率 ROAS，最终商品购买量有了 9 倍的提升，ROI 也提升了 200%。

在转化的层面上，我们通过在合作伙伴 Shopify 的建站工具上快速开发，形成一系列针对各种商品类型的样板店铺，例如：美妆店铺、宠物店铺、运动店铺等，帮助我们的企业通过网站内容快速将获客流量进行精准转化，从而提升收入。例如：某主攻中东市场的知名童装卖家，在前期采用了一般铺货模式，但随着公司不断发展，铺货模式弊端日益凸显。后来希望改走精细化运营路线，建立网站用户信任感，加强品牌化运营，提升店铺转化。飞书深诺为此客户提供了店铺服务，升级后的网站内容更加充实，增加了原本不具备的产品详情、客户评价等页面。精美的网站提高了客户对于品牌的信任感，其网站转化率在短期内提升了 30%，订单数量有了明显增长。

最后在留存层面上，我们利用营销自动化技术设计了 SinoOps 这款产品。企业可以利用 SinoOps 直接触及到 Facebook 用户，并且通过受众标签的功能快速搭建自动化的运营活动，从而促活。例如：国内某一线美妆品牌，为更好的应对电商旺季，使用了我们的 MeetBot，做到 7*24 小时在线智能回复 Facebook 客户咨询，解决了 71% 的客户问题，大幅提升了客户购物体验。此外，这一技术在对话过程中能够自动化添加受众标签，并结合消息推送功能准确向客群发送营销活动私信，最终可以实现对沉默用户 81.8% 的激活率。”

当然，现阶段企业出海也正值百花齐放的局面。从欧美到东南亚、从非洲再到日韩，跨境电商的足迹日益出现在全球的各大角落。针对出海企业在不同市场地区所面临的不同本地化营销策略，沈菁透露，SinoClick 从底层技术设计上为此进行了专门的布局。以 SinoClick 的营销自动化产品 MeetBot 为例，飞书深诺和微软展开了合作，在 NLP 上使用了 Luis 这款产品，使得 MeetBot 可以基于不同国家的语言和文化，提供更贴合用户习惯的本地化智能营销活动和客户服务，从而帮助使用企业在当地运营活动更为有效，让客服过程更为满意。

回到技术赋能这一理念的根源上。对 SinoClick 而言，相比于通过技术手段为成长型企业提供帮助，它所想要实现的目标更在于让他们借此实现自身的自我蜕变。沈菁认为，成长型企业把技术诉求托付于外界力量并不会导致自身技术能力出现缺失。相反，“他们能够更多聚焦在自身经营的层面上——这些缺乏数字化能力的企业需要快速运用数字化能力提升自己的业务，所以他们在成长期不适合通过建设自己的技术产品团队或者数据团队这种需要较多时间成本的方式去做这件事情。通过使用 SaaS 的过程中，不断将业务从线下搬到线上，实现信息化和数字化，从而大量积累自身的各种数据。当这家企业走向成熟之后，如果他想要打造自己的数字化产品或者展开一些外延服务，基于这些积累的大量数据，他也能够快速的进行搭建，从中开发出一些相应的 SaaS 产品。”

接下来，出海企业对于数字化的需求将会继续提升，与出海相关的 “企业服务” 也将迎来一段高速发展期。随着未来更多的数据沉淀与流动，大数据+AI 的能力正在成为未来营销技术的核心竞争力。在沈菁看来，未来出海企业更多需要的是开箱即用的营销产品，即哪家的 SaaS 产品可以更快满足企业的个性化需求，哪家公司就更具有竞争优势，而轻代码或者无代码将成为 SaaS 产品的标配。并且在这个过程中 CDP 平台的需求也会越来越高，需要对全球消费者的数据进行打通并为其建立用户画像，这也将是出海企业的刚需。此外，值得注意的是，在各大平台不断规范用户数据政策的趋势下，数据安全计算和数据合规也会在将来是帮助出海企业规避数据风险的一个强有力的技术产品。

基于出海营销领域的这些变化趋势，沈菁对 SinoClick 也有了更加深切的期待，“飞书深诺希望 SinoClick 这个平台成为解决跨境电商运营服务的生态，让我们的服务范围涵盖到广告投放、运营客服、支付、物流、仓储、供应链、ERP 等方面。

我们首先会在对整个生态服务客户的过程中，挖掘出更多的客户的痛点以及在跨境电商整个上下游发现更多的商机来反哺给生态链中各个合作伙伴，让各合作伙伴在其领域内占领更多的先机。其次，通过 SinoClick 生态将服务有效的串联起来，减少当中环节的消耗，更好地服务好客户，从而让各合作伙伴与客户的粘度更高，产生更高的价值。再次，通过 SinoClick 生态引入更多的海外合作伙伴，在帮助他们本地化、让他们更懂中国的跨境电商企业的同时，通过他们的加入促进中国的合作伙伴们更懂全球市场。最后，通过 SinoClick 生态，可以加强各方技术上的交流，从而促使大家在技术上可以更快速的进步。”