在经历了一番预告之后，OnePlus 联合创始人裴宇的新创企业 Nothing 终于正式发布了真无线耳塞 Ear (1)。这款新品将于 8 月 17 日在包括美国和英国在内的 45 个国家/地区发售，售价为 99 美元（约 645 元）。

Ear (1) 配备 11.6mm 动圈单元，由 Teen Engineering 操刀，设计基于透明塑料，耳塞主体部分为白色，耳塞柄部采用透明外壳设计，整体以黑色呈现，两边还印有红、白圆点以作为左右耳区分。充电盒也用上了非常与众不同的透明视觉设计。在一众真无线耳塞海洋中将其拿出，一眼就能认得它是 Ear (1)。

耳塞和充电盒配合使用，续航时间最高能达到 34 小时（关闭主动降噪）；开启主动降噪耳塞本身能用 4 小时，配合充电盒有 24 小时。快充方面，10 分钟即可带来 1 小时的使用时长。充电盒支持 Qi 无线充电以及通过 USB-C 充电。

Ear (1) 的每一边耳塞配备 3 个麦克风来提供降噪功能，通透模式当然少不了。而在通话时，耳塞也支持消除背景噪音。

Ear (1) 支持触控和手势控制，可通过配套的 App 自定义。耳塞具备 IPX4 防水性能，兼容的 Android 设备可支持快速配对。

在正式开卖前，Ear (1) 会在 7 月 31 日限量发售。