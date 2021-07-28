印度社交媒体 ShareChat 近日宣布完成 1.45 亿美元融资，由淡马锡、Moore Strategic Ventures 和 Mirae-Naver Asia Growth Fund 领投。三个月前，ShareChat 曾完成一轮 5.02 亿美元融资。目前，ShareChat 已完成 F 轮融资，估值约 30 亿美元。此轮融资将用于构建 AI Feed、吸引和激励其创作者。

ShareChat 成立于 2015 年，由 Ankush Sachdeva、Bhanu Singh 和 Farid Ahsan 联合成立，旨在为印度本地用户提供新的社交互动方式。

ShareChat 允许用户用 15 种印度语言发布内容，用户可以在平台上分享自己的心情、记录生活、发布文字和视频、结交新的朋友。ShareChat 界面的操作难度非常低，新用户也能马上上手，这使得该软件很快地渗入了印度互联网的下沉市场。目前 ShareChat 已成为印度最大的区域社交媒体。

2020 年，ShareChat 推出短视频应用 Moj。Moj 允许用户下载和上传 15 秒视频，同时，Moj 还可以利用 ShareChat 平台的社交功能，为视频用户建立一个分享视频的社交圈。

Moj 在 TikTok 离开印度市场之后填补了市场空白。根据 Sensor Tower 的数据，自去年 7 月推出以来，Moj 的下载量已接近 2 亿次。

“凭借每月 1.6 亿的活跃用户群和百万的强大创作者社区，Moj 在一年内已成长为印度第一的短视频应用。为了巩固领导地位，我们将继续投入我们的 AI 能力，扩展我们的全球 AI 组织，构建先进的编辑工具以帮助创作者在平台上获利。”ShareChat 的联合创始人兼 CEO Ankush Sachdeva 说。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。