全新升级的远程专家指导平台 ALVARainbow 增加了全球领先的模型识别（Model Recognition）及图像识别（Image Recognition）功能。

基于 AR 技术应用，ALVA Systems 将持续加深与行业企业的战略合作。

2021 年 7 月 29 日，OVER THE RAINBOW——ALVA Systems 2021 新品发布会于北京举办，倪光南院士受邀参会并发表致辞。基于 AR 技术的远程专家指导平台——ALVA Rainbow 全面升级，在专家、媒体及行业合作伙伴的见证下重磅发布。同时，ALVA 在发布会现场与神州数码、美嘉林以及迪基透等重要行业伙伴签署战略合作协议，共同促进工业制造领域的数字化转型升级。

国产升级，助推前瞻领域软件突围

会议伊始，中国工程院院士、中国科学院计算技术研究所研究员 倪光南发表致辞。工业软件作为智能制造的重要基础和核心支撑，对于推动我国制造业转型升级，实现制造强国和高质量发展，具有非常重要的战略意义。然而，在很多关键环节国产工业软件占比不足 5%，相关技术存在明显短板，自主版权的软件和平台系统依然缺位，成为我国制造强国战略实施的最大软肋。

中国工程院院士、中国科学院计算技术研究所研究员 倪光南

“工业软件需要相当深厚的技术积累，国产突围道阻且长，但如今在国家政策支持和软件企业的不懈努力下，国产软件在增强现实这一类新兴领域有望赶超。” 倪光南在致辞中表示，“我们可喜地看到今天发布的 ALVA Rainbow 甚至在某些领域超越了国外领先企业，期待 ALVA 能够持续创新，在新的领域用新技术赶超海外。”ALVA Systems 作为国内最早，并一直专注于异构计算应用开发的公司，近年来持续发力工业 AR 算法，开发了拥有自有知识产权的 AR 引擎，这在全球范围内都具有领先意义。

作为一家国产软件供应商，ALVA 也很荣幸能够为工业软件的国产替代贡献力量。依托多年积累的技术实力，ALVA 面向工业领域提供诸多拥有技术专利的软件产品，此次全面升级的 ALVA Rainbow 正是其中的代表。

技术升级，更加贴合实际应用需求

当前工业制造领域正处于数字化转型的关键部署阶段，相对于单纯的设备升级，沟通方式的数字化成为发挥数据价值的重要途径。特别是在后疫情时代，人员流动的停滞让越来越多企业意识到远程运维指导的重要性。应对这一痛点需求，ALVA Rainbow 在第四代通讯技术发展浪潮下应运而生，依托 ALVA 的技术基础和不懈努力，如今这一平台实现了全新升级。

本次发布会，ALVA Systems CEO 杨卫国重磅发布了全新升级的 Super Rainbow 远程专家指导平台，在空间标注这一主打功能的基础上，增加了模型识别、投放以及图像识别功能，以应对更加复杂的工业现场需求。

ALVA Systems CEO 杨卫国

发布会现场，ALVA 产品工程师模拟实际应用场景对全新发布的 Super Rainbow 进行了演示。当面对复杂故障问题时，现场工程师能够通过 Rainbow 第一时间与远程专家进行连线，高清视频通话以及 AR 空间标注功能让故障的描述和沟通畅通无阻。远程专家可以依托图像识别功能，扫描图纸查看设备的三维模型，并投放在任意平面上，让维修方案的输出更加高效。

而在解决故障的过程中，基于 ALVA 全球领先的模型识别技术，现场工程师通过使用 Rainbow 扫描故障设备，即可查看置于实际设备之上的 AR 数字模型，根据动画指导，工程师无需掌握专业技术知识，就能够按部就班地完成维修工作，最终实现发现问题、提出问题、解决问题的闭环。

现场演示环节

技术亮点

ALVA Rainbow：基于 AR 技术的新一代企业实时远程指导平台

AR+高清视频会议，支持高清稳定视频通话、多端屏幕共享、实时文字与文件传输

AR 实时空间标注，实时标注锚定，通讯过程中平均标注精度误差小于 100 像素

AR+数字资源展示，实现相关数据信息与设备一对一结合与 AR 呈现

AR 模型投放，Model Recognition 算法可实现无先验信息下 3D 模型与设备的匹配

多终端灵活部署，支持多系统、多终端、混合部署方式。

合作升级，携手加速数字化转型落地

没有任何一家企业可以面面俱到，独立覆盖复杂繁冗的工业制造数字化转型难题，在数字化转型必须面对的 IT 与 OT 融合问题中，更是如此。合作不仅是更加高效的业务拓展形式，更是推进当前数字化转型的重要趋势。ALVA 一直秉承开放的态度，拥抱来自产业链不同环节的合作伙伴，此次发布会中也邀请了重要合作伙伴代表登台致辞。

本次发布会中，Intel 工业物联网总经理 竺钧先生以及神州数码工业软件销售总监 张学文先生作为合作伙伴受邀参会发表并致辞，面向未来发展，ALVA 将与合作伙伴携手，沉淀自有的不同业务场景的行业解决方案，为用户提供更优质的产品和服务。

Intel 工业物联网总经理 竺钧（左）以及神州数码工业软件销售总监 张学文

此外，此次发布会还举行了战略合作签约仪式，ALVA 与神州数码、美嘉林以及迪基透进行了现场签约。通过签署战略合作协议，双方将整合各自技术优势与资源，从技术、业务以及服务等不同角度形成高效的合作机制，在实现业务拓展的同时，赋能更多行业企业数字化转型的落地。携手同发展，并肩创未来。

ALVA 与神州数码（左一）、美嘉林（左二）以及迪基透进行了现场签约

依托模型识别和空间标注两大核心技术，此次 Super Rainbow 的发布在全球 AR 工业应用领域都具有领先意义，为工业软件的国产替代贡献绵薄之力。同时，乘风 “十四五” 规划，立足中国数字化转型的关键部署阶段，ALVA 作为工业 AR 应用领先企业，将始终深耕行业用户企业需求，通过更多基于 AR 技术的产品及解决方案，助力中国制造腾飞。