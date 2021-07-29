由动点国际（TechNode Global）举办的第二届 ORIGIN 创新奖正值提名阶段，您仍可在 2021 年 8 月 31 日之前通过点击此链接或访问网站 technode.global/origin/innovation-awards 来提交 ORIGIN 创新奖的提名名单。

ORIGIN 创新奖最初设立的目的就在于为整个亚太地区的创新创业精神带来一曲赞歌，让这里的科技生态向更高的境界发展。今年，在创业公司奖这一类别之外，ORIGIN 创新奖也分别设置了企业创新奖和践行者&颠覆者奖。

对所有 ORIGIN 创新奖的参与者来说，创新是他们获得最后桂冠的唯一途径。而动点国际的所有出发点和目的也都在于此——始终在关注着那些由初创公司、风投机构、生态构建者们所孕育的创新。并且在这个过程中，那些对科技生态起到积极影响的领导者和企业家也在不断成为我们的聚焦所在。

我们之所以设立企业创新奖，是希望能够表彰那些能够使用新兴技术来对其商业模式和商业运作带来显著改观的成熟企业机构和企业创新者。这些解决方案可以是由其内部团队自行开发，也可以是来自于同合作伙伴的共同努力。

我们热烈欢迎企业对企业创新奖的以下两个小类提交提名，它们分别为：

最佳企业创新机构

最佳企业创新者

企业创新奖类别的入选标准：

被提名的企业应在亚太地区设有实体办事处。

就提名企业而言，其创新项目应在 2018 年 1 月至 2021 年 4 月期间（近三年内）启动并处于执行阶段。

就提名个人而言，该提名者应在 2018 年 1 月至 2021 年 4 月期间（近三年内）启动并进行创新执行。

而对践行者&颠覆者奖而言，我们希望通过这一奖项发掘那些对所属领域的增长发展以及生态构建起到直接积极影响的机构或个人。

在这一部分，我们分别设置了这 3 个小类，即：

最受欢迎 VC 机构

最佳生态建设机构

年度创始人

我们欢迎包括 VC、孵化器、加速器、联合办公空间、利益群体等在内的生态推动者提交您对最受欢迎 VC 机构和最佳生态建设机构的提名。而年度创始人则旨在表彰那些以领导者品质为公司做出贡献并树立典范的的个人。

践行者&颠覆者奖类别的入选标准：

被提名人应在亚太区域内。

如何参与：

企业创新奖和践行者&颠覆者奖均接受自荐和他人推荐，但请确认被提名方应隶属于亚太地区，并于 2021 年 8 月 31 日前提交您的提名。

时间安排：

提名期：2021 年 6 月 15 日 – 8 月 31 日

专业评审及公众投票：2021 年 9 月 1 日 – 10 月 31 日

ORIGIN 峰会 x ORIGIN 创新大奖：2021 年 11 月 – 12 月

有关 ORIGIN 创新奖的更多信息，请访问：technode.global/origin/innovation-awards

感谢 ORIGIN 创新奖的合作伙伴，ORIGIN 创新奖的成功举办离不开他们的支持，以下是本届 ORIGIN 创新奖的合作伙伴名单：