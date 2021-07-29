东南亚汽车电商平台 Carsome 和新加坡同行 Carro 究竟谁将在东南亚二手车电商市场走到最后？

本栏目不久前的报道曾指出，Carsome 收购 iCar Asia 后，成为马来西亚第一家独角兽企业。而仅在一个月前，它的直接竞争对手 Carro 的估值也已超过 10 亿美元，成功获得独角兽身份。

上述两个企业有诸多相似之处，比如都于 2015 年在东南亚创立。因此，本栏目将在下文中从人才配备、融资、业务范围、市场策略和服务范畴等几个方面对这两个企业进行对比。

人才配备

这两个初创企业的创始团队和重要员工在创业、风投、财务和管理等方面均资历深厚，经验丰富。其中，Carsome 创始人兼 CEO Eric Cheng 及联合创始人兼 COO Teoh Jiun Ee 拥有多年数字媒体和市场营销的从业经验。与此同时，Carro 创始人兼 CEO Aaron Tan 在创业和风投方面也经验颇丰。

Carro 和 Carsome 在发展过程中一直处于争锋相对的竞争状态，两家公司都曾多次重组管理团队。例如，Carsome 将 Benjamin Koellmann 成功纳入麾下，因为他曾在印尼创立 Happy Fresh（东南亚第一个线上百货平台）。此外，Carsome 曾于 7 月收购印尼车辆拍卖公司 PT UC。综上，可表明 Carsome 已向印尼市场扩展。而 Carro 则分别收购了马来西亚的 myTukar.com 和印尼的 Jualo.com，并将这两家公司的 CEO 归入团队。

融资

Carro 和 Carsome 都进行过多轮融资，展现出二手汽车市场巨大的增长潜力。其中，Carsome 一共进行了 9 轮，总融资金额是 1.074 亿美元，而 Carro 则是 4 轮，总融资金额为 4.627 亿美元。由此可看出，后者每轮的融资规模都远远大于前者。从两家公司最近的一次融资来看，Carro 的融资金额是 3.6 亿美元，占据其全部融资金额的 78%。而 Carsome 是 3000 万美元，比 Carro 少了十二倍之多，但本栏目曾指出，该公司将在今年年底上市前进行一轮 1.5 亿美元的融资。以下是具体融资信息。

从融资后的年营收来看，二者大相径庭。Carsome 的年营收为 10 亿美元，Carro 则是 3 至 4 亿美元。但年营收如果以财年为单位，前者的营收为 3.5 亿美元，而 Carro 是 3 亿美元，差距较小。

业务范围和服务范畴

Carsome 收购 iCar Asia 后，使得东南亚二手车市场的竞争大幅度增加，且在经销商网络方面与 Carro 并驾齐驱。但从上市估值和年销量来看，合并后的 Carsome 都比 Carro 高出一筹。在月访问量方面，前者所有网站的每月用户访问量预计将达到 1000 万，而后者的访问量尚不可知。

在市场营销策略方面，这两家公司都采取了重要举措，例如 Carsome 主要进行赛事活动的赞助，Carro 则是用直播的方式售车。此外，双方都十分注重合作，并由此延展为经销商提供的服务，但 Carsome 更注重为经销商提供融资等方面的支持。

在疫情期间，Carro 推出了无接触购车服务，Carsome 则通过 Carsome Academy 提供如汽车维修之类的技能培训服务。

注：本文编译自 TechNode Global 文章 《Tale of the (Used Car) Tape: Putting Carsome and Carro head-to-head》。