东南亚最大的综合汽车电商平台 Carsome 近日发布声明表示，已同 Catcha Group 达成协议，将从后者手中收购其持有的澳大利亚上市汽车门户网站 iCar Asia 19.9% 的股份（Catcha Group 是 iCar Asia 最大的股东，对该网站持有 30% 的股份）。此外，Carsome 和 Catcha Group 也正向 iCar Asia 的独立董事提出联合提案，计划其股东处收购剩余 80.1% 的股权。据了解，这次收购所涉及的总交易额预计将超过 2 亿美元。

另一方面，作为收购的结果之一，本次收购将使 Catcha Group 成为 Carsome 的股东，而 Carsome 也得以将自身估值提升到10 亿美元以上，并因此成为马来西亚的首家独角兽企业。

Carsome 在声明中指出，通过本次对该汽车内容平台的收购合并，Carsome 将会提供一个更加集成的汽车生态系统，在帮助经销商更好的采购、宣传、销售汽车的同时让消费者在进行汽车交易时作出更好的决策。此外，Carsome 也强调，这次交易也将巩固其作为东南亚最有价值的数字化汽车市场的地位。Carsome 创始人兼 CEO Eric Cheng 表示，“就收入、用户群以及最佳的实时信息和端对端履约能力等方面而言，本次的收购是（Carsome）打造东南亚地区最大数字化汽车集团的第一步。”

值得一提的是，Carsome 在上周收购了印尼线下汽车及摩托车拍卖公司 PT Universal Collection 的股权，以期通过这次战略投资加强其汽车拍卖业务。而作为这次收购的结果之一，对 PT UC 的投资将使 Carsome 在印尼的汽车交易量实现翻倍。

上月中旬，彭博社曾指出Carsome 正在寻求于美国进行 SPAC 上市。根据彭博社援引知情人士的消息，这家马来西亚公司正在与顾问合作，希望获得 20 亿美元的上市估值。而除此之外，该公司也在进行一轮 1.5 亿美元的 IPO 前融资。知情人士称，这一上市计划最早可能会于今年年底达成。

根据本栏目此前采访 Carsome 时所获悉的数据，Carsome 平台上的二手车交易量已达到每月 1 万辆左右，其年交易额有望在今年突破 10 亿美元。