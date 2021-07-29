7 月 29 日，华为旗舰新品发布会如期而至，华为 P50 系列及其他全场景智慧生活多款新品重磅发布。以全面进化的美学设计、影像能力和全场景智慧体验，为消费者带来 “万象新生” 的旗舰新体验。

华为 P50系列 打造影像与美学新高度

华为 P 系列一直专注移动影像的发展和突破，开辟了华为影像传奇之路，并始终保持着对拍摄体验和摄影美学的不懈追求。华为 P50 系列传承了高端时尚的美学基因，持续打造华为影像品牌，带来跨越空间、捕获色彩、感知明暗、定格瞬间和动静皆宜的手机影像能力。

此次发布， 华为 P50 系列产品力再次升级，原色双影像单元系统性地整合了多颗镜头实力，打造超级主摄和超级变焦两大影像单元，汇聚计算光学与计算摄影两大影像技术，色彩与画质全面提升，打造全新移动影像体验。

业界首发突破物理边界的计算光学（XD Optics）将带来手机影像的全新突破。首创 “全局式” 图像信息复原系统，突破光学设计的限制，第一次在光学成像端能复原原始图像信息，修正光线误差、还原细节。通过搭建 “真实世界-成像系统-后处理算法” 的桥梁，记录和还原现实世界的光影。

华为 P50 系列全新升级的 XD Fusion Pro 图像引擎，引入了原色引擎、超级滤光系统和超动态范围技术，全面提升细节、色彩和动态范围能力。其中，全新原色引擎，搭载新一代环境光谱信息采集系统，采用 10 通道多光谱传感器，搭配 P3 色域 2000+种调校色彩，相比 P40 Pro 环境光谱分辨率提升 50%，平均色相准确度提升 20%，色彩校准精细度达上一代的 5 倍，更真实的还原人眼所见的真实色彩。结合屏幕的 P3 全局色彩管理，让拍照到显示 “所见即所得”。同时，华为 P50 Pro 采用全新超级滤光系统，两颗原色摄像头协同工作，相比 P40 Pro 的主摄进光量提升 103%，暗光画质全面升级。全新的超动态范围技术，使动态范围捕获能力提升 28%，造就更具层次的画面质感，逆光拍摄也能游刃有余。

华为 P50 系列不仅拥有卓越超群的技术理念，原色双影像单元也实现了原色影像、超清变焦、疾速闪拍、AIS Pro 超级防抖等体验的升级进化。华为 P50 Pro 拥有 200 倍变焦范围，从近处的美好到百倍变焦外的风景，都能更清晰呈现，而超广角镜头也能实现 2.5cm 超微距拍摄。华为 P50 系列带来全焦段 4K 视频拍摄体验，动静皆宜。全新 AIS Pro 超级防抖助力拍摄高倍率视频，手持就能稳稳拍。

外观设计上，极具标识感的 “万象双环” 呈现出包罗万象之感，原色双影像单元如同双眸洞悉万象，在纯粹中体现了艺术和秩序之美，也代表着 P 系列在影像与设计上的无限可能。华为 P50 Pro 在色彩上追求简洁和纯粹，推出可可茶金、拂晓粉、曜金黑及雪域白四种静态色彩和涟漪云波动态色彩，为消费者带来更高级、更优雅的使用和审美体验。

视觉与触觉双重享受的材质和配色，成就了简洁与雅致兼具、科技与艺术融合的纯粹之作。同时，更打破原有碎片化的交互和控制方式，搭载 HarmonyOS 2，带来前所未有的智慧体验。华为 P50 系列汇集顶尖创新技术，产品力全新升级，为消费者带来优质的使用体验。采用 5nm 制程工艺的旗舰芯片麒麟 9000 和骁龙 888 4G，拥有强悍性能和超群实力。同时，秉承在通信技术领域的深厚积累，华为 P50 系列推出 AI 异构通信技术，支持四网协同、双网并发、AI 信号预测，带来卓越的流畅通信体验。

全场景旗舰新品 打造高端智慧新体验

此次发布会上，华为还发布了两款智慧屏 V 系列新品—华为智慧屏 V75 Super 和华为智慧屏 V98。其中，华为智慧屏 V75 Super 搭载鸿鹄 SuperMiniLED 精密矩阵背光解决方案及 20 单元帝瓦雷影院声场等，带来优质的音画体验；华为智慧屏 V98 拥有 98 英寸巨幕级的屏幕尺寸，搭载 AG 防眩光以及 120Hz 高刷新屏幕，未来更是可以升级支持和四个新一代 HUAWEI Sound X 一起组建 5.1 家庭影院系统，让大屏影音体验超乎想象。在智慧交互层面，两款新品搭载 HarmonyOS 2, 带来多方畅连，超级终端，智慧提醒等丰富的智慧功能，这些智慧功能均已在华为智慧屏 V 系列 2021 款（55~85 英寸）升级支持。在价格方面，华为智慧屏 V75 Super 售价 24999 元，华为智慧屏 V98 售价 29999 元，2021 年 7 月 29 日 22:08 分，两款新品将开启预售；2021 年 8 月 12 日，华为智慧屏 V75 Super 将在线上线下渠道全面开售，华为智慧屏 V98 将在线上渠道与华为体验店全面开售，2021 年 10 月 13 日前开机联网激活用户均可免费领取 3 个月华为视频黄金会员和华为音乐会员，畅享更多优质影音内容。

HUAWEI Sound 系列智能音箱自诞生之初即联合帝瓦雷，以 “好音质” 立足智能音箱行业，新一代 HUAWEI Sound X 是全球首款帝瓦雷联合设计三分频智能音箱，低音澎湃富有弹性，中音温润通透，高音清澈细腻。同时，新一代 HUAWEI Sound X 外观上首次加入了幻彩灯光设计，为音乐添色，智慧交互灯效更进一步提升了用户交互体验。作为首款搭载 Harmony OS 2 的智能音箱，支持超级终端、靠近自发现、一碰传、分布式家庭影院等更多便捷的操控和音质体验。新一代 HUAWEI Sound X 将于 2021 年 7 月 29 日 22:08 开启预售，各大电商及华为授权体验店，零售商均有销售，8 月 12 日 00:00 正式开售。线上电商平台预售定金 100 抵扣 300，首销日到手价 1999 元，线下首销赠送精美礼品，数量有限，赠完为止。

华为小精灵学习智慧屏的双 AI 慧眼及鸿蒙分布式技术让远程辅导有了全新体验，前置摄像头畅连通话，智能升降摄像头把桌面书籍实时同步到对方手机或平板上，远程实时批注，难题白板精讲。问爸妈、问同学，在线请帮手，难题当面教。一个 APP 聚合 5 本词典，一站式搞定中文、英文和成语，让孩子的阅读和学习一气呵成，提高自主学习效率，收获成就感，培养自主学习习惯。儿童专属语音交互系统，精准儿童语义识别，三百万条专为儿童设计的问答对话， 童声交互，让小艺精灵与孩子之间对答如流。华为小精灵学习智慧屏 64G 版本售价 2699 元，将于 2021 年 7 月 29 日在华为商城及各大电商授权平台，华为体验店及授权零售商开启预售，8 月 12 日正式首销。

华为儿童手表 4 Pro、华为手环 6 Pro 同期亮相华为旗舰新品发布会。全新升级的华为儿童手表 4 Pro 支持 9 重 AI 定位，能够全天候进行高频次足迹记录，守护出行安全；创新 LED 灯光守护，加强安全提示的同时带来趣味体验；运动学习两不误，助力孩子健康成长。售价 998 元，将于 8 月 20 日开启预售，8 月 30 日正式开售。

华为手环 6 Pro 全新设计幻夜黑和云母灰配色，优雅百搭，碰一碰传表盘功能带来焕然一新的交互体验，同时新增全天候测量皮肤温度并估测体温，提供专业健康管理。售价 449 元，将于 8 月 11 日 12：00 开启预售，8 月 20 日正式开售

发布会上，华为 FreeBuds 4 无线耳机蜜语红，搭配华为音乐尊享礼包权益亮相发布会。更具时尚性与活力感的配色选择，打破了千篇一律的 “黑白灰” 设定让人眼前一亮；搭配华为音乐尊享礼包权益，不仅打通了华为音乐生态间的互通，在耳机软件系统的多次更新与升级下，持续赋予消费者更为优质的听音体验。据悉，华为 FreeBuds 4 蜜语红 X 华为音乐尊享礼包版，官方售价 999 元，将于 8 月 14 日七夕开售，7 月 29 至 8 月 13 日预售期间付订金优惠 50 元。以好礼相赠伴侣，为生活带来甜蜜。

与此同时，还带来了收获众多消费者喜爱与支持的华为 MatePad Pro 12.6 英寸全新 512GB 套装版本，内含第二代 HUAWEI M-Pencil 手写笔及智能磁吸键盘，有 5G、WLAN 两个版本，均为夏日胡杨素皮材质。即日起，22:08 将开启销售，售价 7699 元起。更大的存储，让办公和创作更加得心应手。

智慧相联，开启智能生活新体验

华为今天发布的多款崭新全场景旗舰产品，进一步丰富全场景智能生态，诠释了科技与美学融合的新典范。华为 P 系列代表了华为手机的艺术高地，亦代表着华为手机影像技术革新的巅峰，如今 P50 系列将续写影像传奇，影像能力实现又一次大跨越；全场景新品在 HarmonyOS 的加持下，也为全球消费者带来了随手可得的美好生活方式。

华为通过持续发力各个领域，不断进化、勇于突破和创新，连通贯穿生活场景，为用户带来全场景智慧体验。华为将继续保持业务韧性，坚持以客户为中心，让多品类智能设备形成有效联动，为用户创造出更具想象力的生活环境。华为探索创新的脚步永远不会停止，为满足更多消费者对全场景智慧生活及办公的需求，接下来，华为将继续发力生态建设，希望为消费者提供一个安全可靠、便捷智慧的全场景生态，让消费者有更多选择，助力推动和繁荣万物互联时代发展。