2021 年，iOS 14 及正式生效的 ATT 框架为移动营销带来了前所未有的挑战。身处全新隐私时代，移动行业不断探索新的衡量与优化解决方案。全球归因领导者 AppsFlyer 在 2021 ChinaJoy 之际正式发布《iOS14 时代+ 移动游戏归因与增长全指南》（以下简称指南），为游戏行业应对 iOS 14 带来的新隐私时代下的营销获客提供了可操作性的经验借鉴。

来自全球移动游戏行业先行者的真实案例

《指南》围绕 ATT 弹窗策略、转化值设置、SKAdNetwork 计时器、防作弊与预算分配这四个方向，调研采访了全球移动游戏行业领先厂商——休闲与超休闲手游开发与发行商 Crazy Lab、博彩类手游工作室 Product Madness、策略游戏开发与发行厂商 Pixel Foundation。通过真实案例和故事，解读 ATT 相关的一手经验。

基于此，《指南》从以下几个方面凝练了 iOS 14+ 时代的移动增长洞察：

ATT弹窗策略：在制定弹窗策略时，广告主可以从弹窗发送时机、优化用途字符串以及发送弹窗前先与用户交流三方面进行优化。弹窗发送的时机不仅要区分新用户与老用户，还应考虑用户在移动应用中的路径。《指南》强烈建议广告主在发送 ATT 弹窗之前与用户先行交流，并针对新用户和老用户分别进行测试，衡量多个创意以及文案的效果，从而打磨出授权比率最高的交互界面。

转化值设置：iOS14 为开发者提供六比特。通过打开或关闭这六比特，一共产生 64 种不同的组合：最小值为 0，最大值为 63。虽然上限为 64 种不同的组合，广告主仍然可以依据产品逻辑，合理配置转化值，并将转化值对应到重要的业务数据中。《指南》指出广告主可以基于 0-63 的转化值预测用户 LTV，最大限度利用已有数据。如果将一个比特用来对应可能成为高价值用户的一连串应用内行为，就可利用其他比特代表其他事件。

SKAdNetwork计时器：延迟触发 SKAN 计时器，是否利大于弊目前还未可知，因此，还需要进一步测试。24 小时内衡量的用户行为数据可用于预测用户 LTV，在保证获取归因数据的前提下，也能够衡量每安装 ROAS 数据。

防作弊与预算分配：尽管 iOS14 为 SKAdNetwork 提供了多个防作弊机制。但是作弊并不会消失，《指南》建议广告主仍然要对此保持高度警惕。新的签名机制仅仅能起到防止安装被窃取的作用，但却无法避免转化值或广告主应用 ID 在归因链路中被操纵。

新隐私时代下的游戏出海新篇章

iOS14 宣告了新隐私时代的到来，广告主的营销策略与实践也需要重新调整以应对新的挑战。《指南》为行业提供了他山之石，让广告主从已经付诸实践的伙伴学习一手经验。

为了帮助移动游戏营销人员应对新挑战，作为全球领先的归因平台，AppsFlyer 已经面向 iOS 14 推出了一系列解决方案，包括全面符合苹果隐私政策与规定的归因解决方案，一站式解决广告主面向 SKAdNetwork 的创新解决方案以及为广告主自有营销渠道服务的网页至应用 UA 解决方案等。

这其中 SK360 是 AppsFlyer 面向 SKAdNetwork 推出的一站式解决方案，为广告主提供业内最全面的工具组合，将 SKAdNetwork 机制的衡量价值最大化。