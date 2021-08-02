据外媒报道，印度在线教育平台 Unacademy 已经完成新一轮融资，此轮融资规模为 4.4 亿美元，由淡马锡领投，软银愿景基金 2 号、老虎基金和 General Atlantic 等投资方参投。这轮融资可助其估值达到 34.4 亿美元，与上轮融资相比，Unacademy 的估值翻了 5 倍之多。但该公司并未透露具体融资轮次。

此轮融资过后，Unacademy 的总融资金额将超过 8.6 亿美元。其上一轮融资是在去年 2 月份，融资金额为 1.1 亿美元，由 Facebook 和 General Atlantic 领投，融资后估值超过 5.1 亿美元。

Unacademy 由 Munjal、Saini 和 Hemesh Singh 于 2015 年联合创立，旨在帮助教育工作者通过旗下应用程序为受教者创建学习课程，助后者备考。截至目前为止，Unacademy 的业务已遍及印度 1 万多个城市，并拥有超过 5 万名教育工作者，每月的活跃用户也达到 6 百万人次。联合创始人兼总裁 Munjal 表示，将在技能提升、人才招聘等方面投入资金。

受疫情推线上需求推动的影响，Unacademy 近期动作频繁。除宣布完成新一轮融资外，该公司将授予旗下的教育工作者 4000 万美元股票期权。另外，该公司也在近期收购了印度游戏直播平台 Rheo TV，并于今年 6 月收购了印度在线备考平台 Kreatryx。