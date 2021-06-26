据知情人士透露，印度在线教育巨头 Unacademy 正在与当地一家名为 Rheo TV 的游戏直播平台进行收购谈判。据了解，本次交易正在深入谈判阶段，交易对 Rheo TV 的估值约为 1000 万美元。目前，交易双方均未对此消息作出回应。

Rheo TV 由 Unacademy 的两名前员工于 2019 年成立。该平台最近的一笔融资为次年获得的200 万美元种子轮融资。据悉，这笔资金由红杉资本（印度）、光速创投（印度）以及 Marquee Angel 领投，Unacademy 的三位创始人 Munjal、Saini、Hemesh Singh 等参投。根据 Rheo TV 在官网上的说法，该平台是印度最大的游戏直播平台，不过目前尚未有任何关于该直播平台的数据公布。

Unacademy 成立于 2015 年，旨在帮助教育工作者通过其应用程序为受教者创建学习课程。据了解，该平台已经聚集了超过 4.7 万名教育工作者，他们在印度的 5000 多个区域以超 14 种语言对学生进行授课。据该公司表示，每月在其平台上进行超 15 万场课程直播，跨平台总观看时间每月可达 20 亿分钟以上。

与印度在线教育领域里的其他几位选手相同，去年一年里，受到疫情对线上需求推动的影响，Unacademy 在资本市场的关注程度同样获得了极大的提升。

去年 2 月份，该公司在其 E 轮融资中获得了由 Facebook、General Atlantic、红杉资本领投的 1.1 亿美元融资，估值达到 5 亿美元。9 月，Unacademy 则在由软银领投的一笔 1.5 亿美元融资中获得 14.5 亿美元的估值，实现半年内估值 3 倍增长并以此成为继 Byju’s 之后印度的第二家教育科技初创公司。此外，在去年 11 月份，Unacademy 获得了老虎基金和 Dragoneer Investment Group 的注资。这笔融资的规模在 7500 万到 1 亿美元之间，其估值更是达到了 20 亿美元。

值得一提的是，不仅仅是Byju’s，Unacademy 在近年来也进行了多笔收购。过去两年里，这家受到了 Facebook、老虎基金、软银支持的初创公司收购了 WiFi Study、PrepLadder和 Coursavy，并主导了对 Mastree 的战略投资。

如本栏目此前指出，自去年疫情爆发以来，印度在线教育领域便进入了明显的爆发增长期。上周，有消息指出印度在线教育领域的另一位头部选手 Vedantu 正寻求以 10 亿美元估值进行新一轮的融资。Byju’s 则已在本月早些时候通过获得的 3.4 亿美元新融资以 165 亿美元估值成为印度估值最高的初创公司，并在不久后再次获得一轮 5000 万美元的注资。

随着疫情为印度在线教育行业带来了巨大机遇，有观点认为，印度教育科技领域的市场规模有望从现在的 7 到 8 亿美元在十年内增长至 300 亿美元。