滴灌通投资有限公司（“滴灌通”）今天宣布，连接中国小微企业和全球资本的投资平台正式启动。尽管中国的小微经济充满活力且整体规模庞大，但却一直是全球投资者尚未涉足的全新疆域。凭着数字经济所带来的红利，以及 “精准” 和 “规模化” 的投资策略，滴灌通把国际资本精准引入中国小微企业，以最符合其小微企业经营规律的方式支持它们健康发展，同时为投资者带来前所未有的投资机遇，共担风险，共享经营所得。

在传统金融思维中，小微企业有着体量小、投资风险高等标签，单体投资价值不大。但作为一个群体，小微经济充满生命力，是中国经济发展、财政税收、劳动就业的重要贡献者。过往由于小微经济太分散、经营信息缺乏透明度，至今全球投资者还未能触达这个庞大的投资机会。但随着数字经济在中国的普及和互联网的迅速发展，小微经济活动越来越透明，机构投资者的资金更能规模化的海量部署。中国的小微经济正逐步发展成为现代投资的新蓝海。

滴灌通希望透过创新的尝试，开启小微企业投资的新纪元，为国际投资者带来可持续增长、高度分散和高质量的投资回报。滴灌通的投资策略简称 “SHARPE”，六个英文字母，代表六大理念。小微投资单笔小额（Small in amount）、海量万千（Huge in number），才能构建出风险高度分散的小微投资组合。滴灌通将通过数字化的收入管控机制（ARM，automated repayment mechanism）和与节点企业伙伴建立广泛的合作网络，使得资金可以抵达大量小微企业，收益可以及时回收。通过类股权的收入分成安排（RDR，revenue distribution right），为小微企业提供灵活、透明、同甘共苦的长期资本。滴灌通更开发了一套持续优化的投资组合配置体系（Progressive allocation strategy），为海量的小额投资定价。透过新型的数字化交易平台（Exchange），吸引更多投资者参与这个全新的蓝海投资市场，为小微投资提供长期稳定的流动性。

滴灌通创始人李小加表示：“我们倡导 ‘滴灌通式’ 小微企业投资模式，是希望把机构投资者的大资金，精准投入千千万万个小微企业。我们的初心是透过注资小微企业的资产负债表，帮助修复中国经济细胞，在中国实体经济的深土中催发一场革命性的增长。”

滴灌通创始人张高波也表示：“我们希望，滴灌通能为千千万万个小微企业，提供最适合其自身发展规律的、劳动创业者价值被尊重的、有高度确定性的资金支持。”

滴灌通和其母公司牛码集团（“牛码”），共同致力成为中国小微企业长期稳定的合作伙伴，为小微企业创造价值。除了为小微企业提供最适合其自身发展规律的长期资金，更希望创建一个劳动创业者服务平台，为小微企业提供一个获取融资、运营支援、寻求战略伙伴和相互学习交流的生态网络。