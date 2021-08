近日,在线 IT 职业教育平台奈学教育获得由中赢创投领投,老股东 58 产业基金跟投的 3000 万元 Pre-A 轮融资。公司创始人孙玄表示,本次融资将主要用于课程服务中台研发、市场营销及 B 端业务探索。

奈学教育成立于 2020 年 2 月,公司采用 “2+1 直播课” 与 “适时精讲精品课” 双模式驱动教学,现已推出七大 IT 技能培养方向,12 门学科产品,行业首推《百万架构师》《百万大数据架构师》《百万业务架构师》三门大师级别课程与内容实战平台。

奈学教育为 IT 类从业者提供付费直播的职业技能提升课程,课程涵盖 Java 架构、大数据架构、业务架构、云原生架构、AI 架构、数据分析等方向。其付费课程产品于 2020 年 2 月正式上线,目前累积付费学员 30 多万人,正价直播课程完课率超过 90%。

据孙玄介绍,奈学教育面向 C 端用户,采用在线直播大班、三师训练营模式,针对 IT 职后人群,构建π型人才 6 级课程体系、立体化多维度测评体系、真实场景的课程内容实战中台、企业实战场景内容社区等,持续提升 IT 从业者实战能力,赋能企业数字化转型。目前奈学教育已推出 L3 中阶课和 L4/L5 高阶课(如图)。自 2021 年 4 月开始,奈学教育依靠课程体系和服务口碑实现了 60%+正课复购率。

未来规划方面,孙玄表示做教育依然要聚焦优质的课程和学习效果,为此在战略定位上,奈学教育选择做重课程中台:6 级课程体系、真实场景实战平台、“2+1”(2 周案例课讲解 + 1 周实践课实战)专家级 IT 人才培养模式、测评体系、内容社区结合,构建奈学教育核心竞争力,避免仅单纯依靠 KOL 拉新、前端流量驱动的老路。

奈学教育创始人孙玄此前曾任 58 集团技术委员会主席、首席架构师,也曾在百度、转转集团等公司任职技术类高管;联合创始人也都来自阿里、腾讯、华为等国内企业,同时还从一线在线教育企业引入了诸多销售、增长、运营专业管理人才。

注:具体融资金额由投资方或企业方提供,动点科技不做任何背书。