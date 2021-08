2021 年 8 月 5 日,摩托罗拉于上海玻璃博物馆举办了主题为 “亿起惊艳” 的新品手机发布会,正式带来了起售价格分别为 2399 元与 2599 元的摩托罗拉 edge s pro 和摩托罗拉 edge 轻奢版。

青年演员白宇以摩托罗拉手机中国区品牌代言人的身份现身发布会,实力证言惊艳之美。同时,联想中国区手机事业部总经理陈劲表示:“真正做中国用户喜欢的摩托罗拉,这是我们对自己的期许,也是我们未来的努力方向。”

摩托罗拉 edge s pro 定位全能旗舰,亿级主摄+潜望式长焦、骁龙 870+LPDDR5+UFS 3.1 的 “性能铁三角”、144Hz 十亿色超感臻彩屏领衔硬件配置、全功能 Ready For 2.0,业界顶尖软硬件搭配,成就当之无愧的 “六边形战士”;摩托罗拉 edge 轻奢版定位轻薄旗舰,以 6.99mm 的厚度与 163g 的重量问鼎 “摩托罗拉史上最轻薄 5G 手机”。

对于两款摩托罗拉新品,陈劲满怀期待:“这两款产品是摩托罗拉特别为中国市场打造的产品,希望它们可以帮助大家轻松上阵,陪伴大家追光筑梦,与大家亿起惊艳。”

全焦段亿级影像系统,手机影像天花板

影像记录生活,手机作为最方便的拍摄设备,中国用户对手机影像系统的要求是严格的,不仅要拍得清晰,更要在拍摄中满足消费者的情感诉求。对此,摩托罗拉两款新品不仅在硬件上使用了亿级主摄、800 万长焦以及 1600 万超广角的搭配,满足用户的全焦段拍摄的硬件需求;更在拍摄算法上针对中国市场进行优化,软硬件结合,满足中国消费者拍摄需求。

两款新品均配备一亿像素主摄,传感器尺寸为 1/1.52 英寸,支持九合一 2.1μm 超大像素、超清画质直出,有效提升画面清晰度。暗光环境下也能拍出层次丰富、细节饱满的质感大片。

摩托罗拉 edge s pro 搭载一枚同级罕有的潜望式长焦镜头,支持 5 倍光学变焦,最高 50 倍数码变焦;摩托罗拉 edge 轻奢版则支持 3 倍光学变焦,最高 30 倍数码变焦,均能实现 “远见即所见” 的拍摄效果。

为了进一步提升用户的远景拍摄体验及效果,摩托罗拉 edge s pro 和 edge 轻奢版的长焦镜头均搭载了 OIS 光学防抖,降低了用户远景拍摄的操作难度,提升了成像效果。另外,摩托罗拉 edge s pro 将潜望式长焦镜头的光学防抖悬挂在了棱镜结构之中,可在最大程度上抵消手持设备时所产生的运动与振动幅度,充分保证远距离拍摄成像的清晰度。

另外,两款产品在影像方面还支持 Audio Zoom 音频变焦、文档扫描、HDR 人像等 30 余种拍摄模式与玩法,不仅可以让日常拍摄变得更加轻松有趣,满足消费者的情感需求,易用、功能丰富的拍摄功能,“小白” 也能变身 “全能摄影师”。

光影美学设计标杆,6.99mm 刷新轻薄极限

如何兼顾高性能与纤薄外观是当下的一大难题。摩托罗拉通过采用轻薄的柔性 OLED 屏幕、重新规划机身内部结构的方式,实现旗舰级使用体验与轻薄机身的完美平衡。

摩托罗拉 edge s pro 的厚度与重量控制在 7.99mm 与 189g,摩托罗拉 edge 轻奢版更是以 6.99mm 的厚度与 163g 的重量,成为摩托罗拉有史以来最轻薄的 5G 智能手机。

摩托罗拉对机身重量的减法并没有影响摩托罗拉 edge 轻奢版强悍的性能。摩托罗拉 edge 轻奢版搭载了全新高通骁龙 778G 芯片,性能和功耗表现均十分出色。

机身颜色方面,摩托罗拉 edge 轻奢版拥有 “白月光”“极光冕” 两种配色;摩托罗拉 edge s pro 拥有 “贺兰雪”、“静夜思”、“青玉案” 三种配色。全新的外观工艺的采用,令产品的外观质感获得全面提升,突破了平面光影的想象,带来立体的视觉享受,美仑而美奂。

144Hz十亿色超感臻彩屏,开启 “丝滑” 与 “真实” 的无限可能

屏幕方面,摩托罗拉 edge s pro 和 edge 轻奢版标配 6.7 英寸的柔性 OLED 屏,支持 144Hz 超高刷新率及最高 576Hz 的触控采样率,支持行业顶尖的 10.7 亿色显示。这块 144Hz 十亿色超感臻彩屏,无论是动画过渡显示的饱满程度,还是对于色彩的精细还原,均达到业界领先水准。

两款新品的屏幕支持 HDR 10+及好莱坞电影级 DCI-P3 广色域覆盖,可带来色彩鲜明、细节丰富的画面显示效果,实现全方位的感官升级。同时,两款新品的屏幕不仅支持 DC 调光,还是首款获得瑞士 SGS 防蓝光及 SGS 防拖影 EX 专业级双认证的屏幕,能够有效减轻用户使用手机时的眼部疲劳,时刻守护用户的用眼健康。

Ready For 2.0+My UI 2.0全面升级,新一代的职场神器

作为新一代轻薄旗舰机型,两款产品在满足用户日常生活与娱乐的同时,也兼顾了用户的生产力需求,帮助用户找到职场与生活间的完美平衡,让你无论身在何处都能收放自如。

办公方面,全新升级的会议模式 2.0 配备了 moto 便利贴功能,支持图文编辑及语音转换文字记录,无论是随堂笔记还是会议纪要都不在话下,更配备语音实时字幕/翻译功能,即使跨国会议也能随时帮你划重点,解锁高效办公新体验。

Ready For 2.0 是本次摩托罗拉在软件方面的升级重头戏。如果说 Ready For 1.0 是用户的工作空间和效率的升维拓展,那么 Ready For 2.0 则是用户从多设备间冗杂繁琐的交互中完全释放。Ready For 2.0,不仅可实现 Miracast 无线传输的方式连接到显示器、电视、投影仪等显示设备,还可通过有线或扫码的方式连接到笔记本电脑(Ready For PC),用户可在其他屏幕上获得全面适配的桌面级操作系统,使用户零门槛上手,拓展手机的商务属性,提升用户跨屏协同的体验。

此外,全新升级的 My UI 2.0 还支持应用 6 开、一键打车、moto AI 丽音降噪技术等便捷功能,智能高效更懂你,助你随时随地轻装上阵。

价格方面,摩托罗拉 edge s pro 6+128GB 版本 2499 元,首发特惠价 2399 元;8+128GB 版本售价 2699 元;8+256GB 版本手机 2999 元;12+256GB 版本 3299 元。8 月 5 日 21 时在各渠道开启预售,8 月 10 日 10 时正式开售。

作为中国电信与联想集团首款深度合作云手机产品,摩托罗拉 edge 轻奢版 8+128GB 版本售价 2599 元,8+256GB 版本 2899 元。8 月 5 日 21 时在各渠道开启预约,8 月 17 日 10 时正式开售。