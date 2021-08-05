继完成 A 轮融资之后，新光维医疗科技（苏州）股份有限公司（以下简称 “新光维医疗”）今日宣布获得近 4 亿元 B 轮融资，本轮投资者包括 Hudson Bay Capital Management、Prime Capital（涌金资本）等新增投资机构，老股东高瓴创投、礼来亚洲基金、经纬中国持续加持。本轮融资将持续用于内窥镜及相关领域创新产品的研究开发、产能扩张、国内外商业化推广等。

受分级诊疗推进、微创手术发展和人口老龄化等因素影响，内窥镜的市场需求和配置率快速上升。新光维医疗产品线布局全面，兼具硬镜、软镜，重复使用内窥镜、一次性使用内窥镜，白光内窥镜、荧光内窥镜等。目前已商业化产品包括 3D 图像成像装置、4K 医用内窥镜摄像系统、4K-3D 一体化内窥镜系统、4K 鼻内窥镜、4K 关节内窥镜、一次性使用电子宫腔内窥镜、一次性使用电子膀胱肾盂镜、一次性使用电子支气管内窥镜等。新光维医疗称其未来将推动相关产品在中国、美国、日本、欧洲等国家和地区的同步认证，持续将产品推向全球市场。

该公司拥有包括超高清成像技术（如 4K 成像）、3D 成像技术（含单目 3D 和双目 3D）、内镜耗材化技术（一次性使用技术）、特殊光成像技术（如荧光成像）、超细内镜成像技术等在内的技术。新光维医疗表示，未来还将把现有技术融合，形成 4K 荧光、3D 荧光等多元化产品矩阵。

新光维医疗技术创新的出发点是解决临床痛点，研发出临床医生真正需要的高质量产品。比如在 4K 医用内窥镜摄像系统的研发过程中，新光维医疗通过医工结合了解到腹腔镜手术过程中 “镜子起雾、烟雾干扰” 等临床痛点，成功研发出镜头前端加热功能，有效避免因温差产生的烟雾现象；通过信号处理技术实现摄像主机一键除烟雾的功能，有效去除烟雾干扰，提高手术效率。

新光维医疗自主研发的一次性使用内窥镜，除了能有效解决交叉感染问题之外，图像质量也达到了重复使用镜的标准。此外，新光维医疗在产品研发过程中充分考虑了人体工学原理，其开发的一次性使用内窥镜不仅让临床医生左右手均可灵活操控，亦能满足临床医生在站姿或坐姿诊断的不同场景需要，有效缓解临床医生操作疲劳度，提高诊疗效率，造福更多患者。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。