根据 Strategy Analytics最新发布的研究报告，随着有些地方准备回到办公室或采用混合办公，2021 年 Q2，全球笔记本电脑出货量达到 6560 万台，同比增长 15%；但比 2021 年 Q1 的 6820 万台环比下降 4%。商业客户准备返回工作岗位，并升级到更多的移动设备（台式机到笔记本电脑）是商业需求的主要驱动因素。由于供应紧张预计将在今年下半年加剧，一些消费者可能在假期季被迫将支出转移到其他地方。

Strategy Analytics 行业分析师 Chirag Upadhyay 表示：“随着越来越多的客户转向混合工作解决方案，企业和中小企业正在使用合同解决方案，如设备即服务和居家办公系统。消费者的需求更倾向于选择如操作系统，娱乐，平衡居家办公和远程教育。这就是为什么 Chromebook、游戏本和商用级笔记本的出货量非常强劲，总出货量甚至比 2020 年 Q2 的高需求时还要高。”

Strategy Analytics 互联计算服务总监 Eric Smith 补充道：“元器件供应问题和新品牌进入市场应该是所有厂商的主要关注点。小厂商如何在面临供应限制的情况下保持势头将影响他们长期的表现，大厂商的自然整合趋势会给小厂商的生死存留带来更多的压力。尽管如此，由于小厂商正在抢走小客户，顶级厂商在利润方面仍面临风险。”

图表一： 2021 年 Q2，笔记本电脑出货量同比增长 15%

2021 年 Q2（日历年），联想笔记本出货量（批发）达到创纪录的 1550 万台，再次主导市场。这比去年同期的 1360 万台增长了 14%。而市场份额为 23.6%，比去年同期下降了 0.1 个百分点。居家办公和在线学习的新常态，以及日益增长的人均设备趋势，帮助联想在许多市场保持了领先地位。

尽管惠普在该季度的出货量创下记录，但它仍然保持在第二的位置，出货量为 1490 万台，同比增长 11%。由于其他厂商的增长速度远快于惠普，该厂商的市场份额实际上下降了 0.8 个百分点，至 22.8%。惠普表现强劲，完成了前几个季度的积压订单，但商业需求超过了供应。

戴尔保持在全球第三的位置，市场份额同比增加了 1.5 个百分点，达到 16.2%。在 2021 年 Q2，戴尔笔记本电脑出货量增长到 1070 万台，同比增长 26%。由于换机周期、从台式机向笔记本电脑的转换和游戏 PC 的趋势适合现有和新客户，戴尔仍稳住了其在企业客户以及消费者客户中的地位。

苹果 MacOS 业务表现异常出色，MacBook 在该季度的出货量创下纪录，比去年同期高出 21%，至超过 550 万台。M1 macbook 广受欢迎，在消费者和大企业客户中都推动了强劲的销售。

2021 年 Q2，宏碁排名第五，出货量同比增长 45%，至 520 万台。这使同期的市场份额增加了 1.6 个百分点，达到 7.9%。Chromebook 在欧洲、中东和非洲地区的强劲表现和整体上的成功有助于其在消费者和商业领域的显著增长。