红海开发公司(The Red Sea Development Company, TRSDC)将与 KACST(The King Abdulaziz City for Science and Technology Space and Aviation Research Institute,沙特的一个航天研究所)展开合作,为红海项目的重点领域提供高清卫星数据图像。

红海开发公司是红海项目背后的开发公司,而后者是世界上最宏大的再生旅游项目之一,面积与比利时相当,高达 28000 平方千米。整个项目横跨 22 个岛屿和 6 个内陆地区,包括 50 家宾馆、将近 8000 个房间和 1000 多套住宅。此外,还将打造一个豪华码头和一些休闲娱乐场所。项目将在 2030 年完工。

运用卫星图像能提高红海开发公司对红海项目的监测能力,让其实时跟进项目进程,近距离关注环境变化,及时处理突发情况。与此同时,帮助该公司确定施工的最佳路线和地点。

KACST 将通过国家远程科技中心(the National Center of Remote Technology , NCRST) 使用 GeoEye-1、Worldview 和 Pleiades 卫星获取图像。 这些图像将与红海开发公司的地理信息系统(Geographic Information Systems, GIS) 和建筑信息模型(Building Information Models, BIM)相结合,让该公司的策划、工程和环境部门获得这些卫星图像。

等明年国际机场和第一批宾馆建成后,红海项目就将迎接第一批客人,其中,第一阶段计划的 16 家宾馆将在 2023 年年底开业。