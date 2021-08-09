“妈，这个单词啥意思？”“问你爸去。”“爸，这句话怎么翻译？”“问你妈去。”……相信这些场景的轮番上演一定让诸多八零后九零后家长不胜其扰。到底要怎么样才能够让孩子更好地学习英语呢？

我们知道，英语的学习并非是一朝一夕之间就能达到的，需要花费大量的时间与精力。然而常常伴随学生们的却是：本想用手机查单词，却控制不住去玩游戏；新单词会认不会读，请教后才发现人人发音各不同；抑或是生词查过一遍就忘，下次遇到还是看不懂。针对这些情况，讯飞新推出了一款翻译笔 S11。

清晰大屏，轻巧易用

这款翻译笔较为小巧，长度比较接近 Apple Pencil，重量仅为 78g。其配备了一块 3.7 英寸高清屏，最多可同时显示 5 行文字，释义结果一屏全显，学习起来更加直观。同时，这块屏幕支持触控操作，方便明了。而且全面屏贴合背部全金属炫彩机身，我们拿到的这款是绿色的，背面有一种哑光质感，也不容易沾染指纹。

笔头处的设计很像一个扳手，缺口处覆盖有透明的面板和可以按压的识别区域，回弹很灵敏，据官方称经过了 10 万次伸缩实验测试。尾部是一个 Type-C 接口，边缘两侧则是两个麦克风。背部边缘是 AAC 高保真扬声器，搭配了自研麦克风阵列降噪技术。由于是在边缘，握持时不会被手遮挡住。其次，两边窄边处分别有开关机键和语音键，玫红色的开关键在大面积的绿色背盖上十分显眼，方便点按。

海量词库，功能多样

在这根小巧的翻译笔中内置了 320 多万部海量词库，不仅涵盖了小学到大学教材必备单词，包括朗文当代高级英语辞典，还即将上线第九版《牛津高阶英汉双解词典》。其单词朗读是欧美真人发音，支持课本教材扫读，跟读评测，听力导入，方便用户随时随地锻炼语感。而且生词可一键收藏云端同步，利于多终端学习。另外，中文汉字、成语、古诗词也能识别学习。

实际体验过程中，会发现讯飞翻译笔 S11 的扫描过程连贯迅速，查单词仅需 0.5 秒，扫描识别准确率也很高，除了不小心扫歪了的情况，基本都能准确识别，甚至可以轻松完成整段英文的翻译。据官方称，该机的翻译能力可以媲美英语专业八级水平，功能非常强大。值得一提的是，在无网络的情况下，讯飞翻译笔 S11 依旧可以在其专业 OCR 摄像头配合补光灯下，精准识别每一个单词，并实现语音翻译等功能，帮助孩子提高学习效率和专注度，帮助家长摆脱辅导功课的焦虑感。

讯飞翻译笔 S11 还支持 OTA 更新功能，这也是讯飞翻译笔区别于传统翻译笔的地方。词库不断更新，而你的翻译笔如果也能同步更新，那么一根翻译笔就也可以做到与时俱进，后期无须购买同类产品。在续航表现上，讯飞翻译笔 S11 大概可以实现一周超长待机或连续使用 6 个小时。对于日常使用来说，S11 的续航已经能够满足学习者的需求。

总结

随着技术的进步，大量硬件像手机、平板电脑等也时常被拿来拓展学习，还有电子词典等线上学习 APP 辅助，虽然在一定程度上使得英语学习更加便利，但手机和平板电脑的社交软件、游戏影音娱乐等诱惑仍很容易让刚刚进入学习状态的用户分心，妨碍专注学习习惯的养成。

然而翻译笔的出现很好地缓解了这个尴尬，它不仅拥有精准专业的扫描翻译和语音翻译功能，还拥有海量词库覆盖全学段英语学习必备词汇，模拟真人对话练习。丰富的功能和内容，你完全可以在学习时把手机放一边，然后利用它来专注英语学习。目前，这款翻译笔官方零售价为 1199 元，如果对英语学习有困难的不妨试一试这款翻译笔。