虽然疫情仍在影响着大众生活，但是创新的脚步不会因此而停下。虽说智能手机的同质化现状已持续多年，5G 也迟迟没有牵动全局的突破性应用出现，在这样的节点，如何提升体验促进增长，成了厂商们的首要问题。

但出色的产品，并不一定需要另辟蹊径的外观设计，或者舍我其谁的高配置，稳定的创新，完善且具有一致性的体验，才是硬件厂商得以继续同台竞技的砝码。因此，动点科技选择了以下几款产品作为今年上半年最值得拥有的智能硬件。

一加 9 Pro

通过与哈苏的合作和在影像上的持续投入，一加在今年全面发力高端影像。一加与哈苏联手打造的一加丨哈苏 手机影像系统在一加 9 系列上首发搭载。在该系统中，一加与哈苏建立了一套哈苏自然色彩优化方案和哈苏专业模式，全面提升了一加 9 系列的成像品质。

发力影像的同时，一加再一次突破高帧屏幕技术，开启屏幕 “自由高帧” 时代。两年前，一加率先在行业推出 90Hz 流体屏，开启全新的高帧屏竞争赛道。此次一加 9 Pro 采用了革新性的 LTPO 屏幕，实现了 1Hz 到 120Hz 的自由刷新率调节，以出色的屏幕表现再次获得了权威屏幕测试机构 DisplayMate 给出的 A+等级认证。DisplayMate 称一加 9 Pro 的屏幕表现堪称完美。一直以来引领顶级屏幕体验的一加，又一次站在了屏幕技术的至高点。

除了影像和屏幕技术的顶级表现外，一加 9 Pro 在外观设计、性能等各方面也表现出色，综合实力强悍。一加 9 Pro 搭载全新的 ColorOS 11 For OnePlus，将原有氢 OS 的简洁和轻快流畅融入到了功能全面的 ColorOS，让用户获得更加全面强大的操作体验。同时，在当下手机市场质保时间普遍为一年的环境下，一加率先将一加 9 系列质保时间延长至两年，比行业官方质保时间多出一倍。

得益于一加 9 系列的贡献，2021 年一季度一加欧洲市场销量增长 388%，销售额同比增长 286%，一加 9 系列旗舰产品的贡献率达到 65%。

iMac（2021）

2021 年，苹果重新设计了 iMac。新的 iMac 采用 4.5K 视网膜显示屏、M1 芯片、1080P 高清摄像头，以及最高支持 2TB 的储存空间。凭借七种时尚新配色、新的妙控键盘、鼠标和触控板，不论是颜值还是性能，都堪称革新。

与上一代产品相比，借助片上系统架构和 M1 惊人的电源效率，逻辑板和散热装置得到了整合并减小了尺寸，从而使 iMac 的侧面轮廓看起来像是大号的 iPad Pro。更紧凑的设计使 iMac 的体积减少了 50％，使其占用更少的空间，并且可以轻松地在更多地方安装。

根据苹果对外透露的数据显示，M1 CPU 性能比之前的英特尔处理器快 85%，GPU 性能比之前独立显卡快近 2 倍。同时，由于搭载 M1 芯片，新款 iM ac 将会在运行时比过去噪音减少，温度降低。发布会上，苹果表示这款新电脑将用两个小的降温扇取代过去体积庞大的散热系统。

虽然苹果在此次摒弃了之前 iMac 的宽大黑边设计，不过下巴部分的宽边设计仍然保留了下来，被广大消费者吐槽。然而瑕不掩瑜，新款 iMac 仍是一款出色的生产力设备。

戴森 V15 Detect 无绳吸尘器

这一次带来的 V15，更像是一次 “集大成” 的作品。首先，这次的吸力确实得到了升级，230AW 强劲吸力充分满足全面深度清洁需求。根据官方数据，其配备了小巧而强劲的戴森 Hyperdymium 旋速马达，每分钟转速高达 125,000 转；14 个同心气旋，可产生高达 100,000G 的强劲离心力，能够高效分离看不见的微尘并甩入集尘筒。

整机配备五重 HEPA 过滤系统，配备的是高标准的 H13 级 HEPA 滤网，可以吸附并锁住 99.97％小至 0.1 微米看不见的的颗粒物，包括宠物皮屑、烟灰和一些废气，排出更洁净的空气，防止清洁过程中的二次污染。完全不用担心使用传统的拍打、清扫等清洁方式可能会造成的扬尘问题。

其次，V15 搭载的激光纤巧软绒吸头，配备了激光探测功能。这是一项专为硬质地板打造的技术，能帮助用户不错过地面上的任何微尘，让灰尘无处遁形。

值得一提的是，V15 采用了声学压电式传感器技术。该传感器是戴森的一项首创技术，当灰尘进入机器并撞击集尘筒入口处的压电式声学传感器表面时，主机底部的 LCD 屏上会配合戴森独特算法，实时显示相应大小的灰尘颗粒增长情况，从而为深度清洁提供明确数据证明；配合高扭矩吸头的 DLS 动态负载传感系统，可根据地面类型协同调节吸力，有助规划深度清洁。加上丰富多样的配件，带来更直观清洁体验的同时，还有助于打造舒适安心的居家环境。

华为 Watch 3

华为 WATCH 3 首次使用带触觉反馈的旋转表冠，细密的齿纹，带来了高精度的手指运动识别，用于页面滑动、精细调节，让指尖体验大有不同。旋转表冠能够快速定位，减少层级，大大提高效率。

疫情之后，大家对于日常的健康管理无疑是加强了不少。机场、火车站和办公楼，体温检测都重点布局。体温不仅是基础生命体征之一，也是人体健康状况的重要衡量指标。华为 WATCH 3 新增高精度温度传感器，在室内常温、静止、紧佩戴的场景下，能够检测手腕皮肤温度并估测体温，方便用户时刻了解自身体温变化，以应对突发状况。

心率监测也是本款表型的一个突出功能，全新升级的自研 TruSeen™4.5 心率监测技术，采用 6 合 1 透镜 LED 发光芯片+多路收光设计，蓝宝石玻璃与陶瓷一体打磨，光线穿透性更好，功耗更低，配合自研心率算法的再度升级，准确度大幅提升。在运动时，你可以实时了解自己的心率情况，指引更加科学、健康的方式进行锻炼。与此同时，基于以上技术，华为 WATCH 3 能全天连续自动测量血氧饱和度，也能发起单次测量，让用户时刻了解自己的身体状况。

华为 WATCH 3 搭配 HarmonyOS 2 以上的华为手机可以进行遥控拍照，并支持拍照、人像和录像三种模式，同时支持实时预览手机的相机图像，控制前后摄像头的切换，调节焦距，搭配马达震感，让你在手表端也能享受到手机端变焦的快感；而对于喜欢拍摄单人 Vlog 的用户来说，只需要架好手机就可以在华为 WATCH 3 上实时预览图像来调整位置，这也是 HarmonyOS 分布式能力的又一体现。

续航的话也是可圈可点，华为 WATCH 3 在智能模式下大概坚持 3 天是没有问题的，官方称开启超长续航模式之后可以做到 14 天续航。一定程度上保证了用户的全天候佩戴和连续使用。