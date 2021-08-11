近日，美股上市公司搜狐发布了 2021 年二季度财报。

数据显示，在排除了搜狗的营收后，搜狐今年二季度同比转亏为盈，超出此前市场预期：二季度，搜狐营业利润为 7773 万美元，去年同期净亏损 8309 万美元，今年一季度净利润为 8379 万美元。

此外，二季度，搜狐总收入为 2.04 亿美元，同比增长 28%，环比下降 8%。其中，品牌广告收入为 3700 万美元，同比下降 3%，环比增长 20%；网络游戏收入为 1.51 亿美元，同比增长 43%，环比下降 14%。

畅游成亮点，或启动赴港上市计划

二季报表明，网游业务在搜狐总收入中的比例继续上升，成为二季度最主要的业绩支撑。搜狐 CEO 张朝阳也坦陈，正是由于网络游戏业务的出色表现，搜狐本季度的盈利能力超过了此前业绩指导的高点。

数据显示，截至今年二季度末，网游业务营收占搜狐总营收的比例已达 74%。二季度，网游业务毛利率继续维持 89% 的高位，同比增长 12%，主要是由于 PC 游戏的收入贡献百分比较高。

具体来看，在 PC 端，畅游二季度月均活跃用户账户总数为 210 万，同比增长 9%，环比下降 8%；手游方面，二季度总平均月活跃用户数为 190 万，同比下降 39%，环比下降 7%。

针对国内游戏产业近日卷入双减政策的舆论风潮，有相关负责人在搜狐的业绩电话会上表示，搜狐旗下公司畅游到目前为止设计方向都是针对成年人，青少年群体对搜狐游戏业务收入贡献 “基本没有”。

2009 年 4 月，畅游成功在纳斯达克全球精选市场上市。市值一度超过 10 亿美元，成为仅次于腾讯、网易的第三大游戏巨头。但在收入规模保持增长下，畅游的股价总体却呈现下行趋势。

11 年后，畅游完成了私有化，从纳斯达克退市，成为搜狐的全资子公司。退市时，畅游股价为 10.74 美元，总市值 5.91 亿美元。搜狐以 5.79 亿美元现金收购畅游全部 A 类流通股。

退市的一年多以来，畅游在搜狐总营收比重均达 60% 以上。2020 年一季度~2020 年二季度，畅游的收入分别为 1.33 亿美元、1.06 亿美元、1.01 亿美元、1.96 亿美元、1.76 亿美元、1.51 亿美元，看得出其收入呈现很强的波动性，侧面证实其收入占比的增长也与广告业务的收缩有关。

业内分析认为，畅游在纳斯达克上市期间估值较低，要想获得与自身发展情况更为匹配的估值，效仿其他中概股游戏公司退市重回到国内上市或许是一个好选择。近日，张朝阳公开表示，旗下畅游公司未来有在港股上市的计划。

但畅游的增长长期依赖其古董级 IP《天龙八部》的加持，多年来，除了《天龙八部》的各种经典版、怀旧版、传奇版之外，畅游并未开发出其他爆款游戏。长期吃老本，游戏收入增长的持续性很难保证，或许也将在一定程度上制约其二次上市计划。

搜狗加快私有化，搜狐营收承压

搜狐二季报发布的同一天，搜狗也发布了自己的二季报。

从业绩表现来看，搜狗营收同比下降 44% 至 1.475 亿美元；在美国通用会计准则 (GAAP) 计算下，归属于搜狗公司的净利润为 3990 万美元，上年同期净亏损 850 万美元，同比扭亏为盈。营收下滑主要是由于某些广告商对搜狗的业务政策存在不确定性。此外搜狗其他营收为 1030 万美元，同比下降 50%，主要由于搜狗收缩了非核心业务。

此外，搜索和搜索相关收入为 1.372 亿美元，同比下降 43%。基于拍卖的点击付费服务同比下降，占搜索和搜索相关收入的 82.9%，而 2020 年同期为 86.9%。

腾讯收购搜狗一事最新进展也随着披露：7 月，国家市场监管总局已无条件批准腾讯控股有限公司收购搜狗公司股权。交易各方现在预计，这场去年 9 月签署的私有化交易将在今年下半年完成。

最新消息显示，腾讯最早将于 8 月初步完成搜狗整合工作。搜狗的搜索、输入法、地图、AI 平台等业务将并入腾讯 PCG，其中主要团队将与 QQ 浏览器、腾讯看点、腾讯地图等团队寻求合并，腾讯集团副总裁、腾讯看点负责人殷宇将成为搜狗团队新的领导者。在完成整体退市后，搜狗高层也拥有了另起炉灶的资本，现任 CEO 王小川或将离开搜狗，选择自主创业。

当然，失去搜狗这一块业务也的确对搜狐的营收造成了实质性的影响：原本由畅游和搜狗双核驱动的业绩，如今压力都落到了畅游身上，而畅游的营收能力也受到各种因素影响难以保持稳定输出。

对于三季度的营收，搜狐预计在品牌广告继续减少、网络游戏持续增加的前提下，总收入将介于净亏损 400 万美元和净收入 600 万美元之间。不过，张朝阳表示，相比于失去一半的营收，自己更关注企业的盈利。

搜狐弹药更充足，将发力视频与直播

这场酝酿已久的并购交易对于各个参与者的意义已经非常明朗。

对于搜狗来说，主观方面，自身营收有所下滑；客观方面，国际上，中美贸易摩擦升级，美国加强了审计监管，中概股生存环境恶劣；国内，阿里、字节等巨头早已加紧了对搜索的布局，用户使用搜索的场景也在向社交平台转移。从美股退市，成为腾讯的全资控股公司是个不错的归宿。

对搜狐来说，这当然是笔划算的买卖。

公开数据显示，目前，搜狗的总股本为 3.88 亿，以美股 9 美元收购价计算，在搜狗持股 33.8% 的搜狐将在交易完成后获得近 12 亿美元的资金，其股权价值已远超搜狐自身的市值。

在搜狐最新的战略布局中，媒体技术的创新、视频内容的开发、直播技术的提升都需要投入大量资金。将畅游私有化、卖掉搜狗的搜狐，将拥有更充裕的资金施展拳脚。

搜索和社交一直是所有互联网巨头的梦想，如今，微信的江湖地位早已不可撼动，但对于腾讯来说，搜索依然是那一片捉摸不透的白月光。

输入法与搜索是搜狗的两个核心场景，且已成为腾讯重要的流量入口之一。微信创始人张小龙曾公开表示，腾讯希望搜索能进入到每一个小程序的内部，这样海量的小程序可以支撑起各种长尾的搜索需求。

今年 4 月，微信悄然上线了自己的输入法，腾讯此前也曾砸下 20 亿元发力自己的搜索业务，却都没溅出多大水花。独立打开市场的尝试失败后，腾讯便退而求其次，以投资的方式换取市场。早在搜狗上市前，腾讯便开始了布局，向搜狗注资 4.48 亿美元，并将旗下的腾讯搜搜业务和其他相关资产并入搜狗。

行业普遍认为，腾讯收购搜狗是看中其输入法技术以及多年积累的大数据。此前华金证券报告指出，私有化搜狗是腾讯强化搜索业务的积极信号，夯实内容与服务生态的用户连接能力，并在中长期释放微信搜一搜的商业价值。未来几年，搜狗将继续作为腾讯产品默认的通用搜索工具，获得腾讯绝大部分的流量资源，并帮助腾讯对抗来自字节跳动的竞争。