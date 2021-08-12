据外媒报道，印度 SaaS 初创公司 Whatfix 已经完成对当地学习管理平台 Nittio Learn 的收购，但具体收购金额并未透露。

Whatfix 由 Vara Kumar 和 Khadim Batti 创立于 2014 年，主要通过其 SaaS 产品为客户提供数字化部署解决方案（DAS），帮助企业提升员工入职、培训及自助服务等方面的效率。 在悉尼、伦敦、班加罗尔、圣何塞和旧金山等地均有办事处。Nittio Learn 则由 Aravindan Rs、Gagandeep Singh Josan 和 Ritu Josan 于 2013 年创立，主要是为公司提供员工培训服务，丰富员工技能，从而提高其工作效率。

Whatfix 曾在今年 6 月进行一笔规模为 9000 万美元的融资，由软银愿景基金 2 号领投，印度红杉资本和 Eight Roads Ventures 等参投，助其估值实现 400% 的增长，达到 6 亿美元。

该公司联合创始人兼 CEO Khadim Batti 表示，收购和合并是公司策略的一个重要组成部分，已经留出预算做收购，并将组建专门的收购团队。而通过此次收购，Whatfix 能提高其培训能力，创造出更多个性化，互动性强且适应用户需求的内容。此外，Nittoio Learn 的创始人 Aravindan Rs、Gagandeep Singh Josan 和团队都将加入 Whatfix。