据外媒报道，印度企业服务 SaaS 平台 Whatfix 近日完成一轮 9000 万美元融资，作为其 D 轮融资的一部分。本轮融资由软银领投（软银愿景基金 2 号），红杉资本（印度）、Eight Roads Ventures、F-Prime Capital、Cisco Investments 等参投。加上这笔最新资金，该公司共计已获得近 1.4 亿美元融资。

去年 2 月，Whatfix 曾从红杉资本（印度）领投的 C 轮融资中获得3200 万美元融资，当时该公司的估值为 1.5 亿美元。本次融资后，Whatfix 的估值增长至 6 亿美元，实现了 400% 的增长。

Whatfix 由 Vara Kumar 和 Khadim Batti 创立于 2014 年，主要通过其 SaaS 产品为客户提供数字化部署解决方案（DAS），帮助企业提升员工入职、培训、自助服务等方面的效率水平。Whatfix 在圣何塞、旧金山、班加罗尔、伦敦和墨尔本的六个办事处共计拥有 230 名员工，客户达 500 多个，其中包括 Automation Anywhere、Experian 和 DaVita Healthcare。Whatfix 曾在去年表示，其产品已经帮助客户将员工的生产力水平提高了 35%、培训时间和培训成本降低了 60%、并将应用软件数据的准确性提高了 20%。

Whatfix 的联合创始人兼 CEO Khadim Batti 称，Whatfix 的业务在过去一年间增长了 2 倍，预计今年也会呈现同样的增长趋势。然而，该公司目前并未透露任何关于其收入的数据。据了解，Whatfix 将把这笔最新的资金用于扩大其在美国的规模，并加速其向亚太和欧洲等新市场的扩张。此外，部分资金也将会被用于产品创新。

如本栏目此前指出，今年以来，软银极大程度上加强了对印度高增长初创公司的关注。在 Whatfix 之外，软银在今年前 6 个月对印度已经注入了超 7 亿美元资金（Meesho、Zeta、OfBusiness），且仍有近 10 亿美元（Swiggy、Flipkart）正在商谈中。