8 月 11 日，最新发布的 Galaxy Z Fold3 手机被称为三星 “新一代惊艳之作”。作为三星目前迭代最多的折叠屏设备，Galaxy Fold 系列始终保持高速创新，在触觉反馈方面，为了给用户带来 “惊艳” 的触感体验升级，三星 Galaxy Z Fold3 更是首次使用了全新定制的 X 轴线性马达，该款马达来自于业界领先的触觉反馈解决方案提供方瑞声科技。

X 轴线性马达：更舒适、更丰富、更省电

作为研发制造了全球第一颗 X 轴线性触控产品的企业，瑞声科技跨时代地从硬件上解决了手机马达先天性能不足的问题，其生产的 X 轴线性马达拥有非常干脆利落的振感反馈，是目前移动设备触觉反馈软硬件一体化解决方案的最佳选择。三星在其高端机型 Galaxy Z Fold3 新品上选择使用瑞声科技 X 轴线性马达背后是其用户导向性的、洞察市场发展趋势的产品思维。

经瑞声科技触觉反馈实验室的一份研究测试表明，X 轴线性马达相较于 Z 轴线性马达，其振动波形更为光滑，这也意味着 X 轴线性马达所带来的振感的人体舒适度会更高；另一方面，由于 X 轴线性马达的振感会集中在马达周围，不会像 Z 轴马达那样产生对角的乱振，所以在算法调校后，X 轴线性马达更 “听话”，将可以实现更精确且丰富的振感体验；而更重要的是，X 轴线性马达较 Z 轴线性马达效率提升 200%，功耗下降 50%，这代表假如要实现相同的振动量，X 轴马线性马达将更为省电！这也意味着用户可以更加畅快无忧地体验各类手机振动场景了。

三星资深工程师 Kim 对瑞声科技 X 轴线性马达的优异性能表示认可，他点评道：“现在的智能手机已经越做越薄，在这么轻薄的空间里面，由于 X 轴线性马达的位移是左右方向的，所以可以很好地确保其在机身当中的振动性能，且不用担心引起不必要的手机噪音，这让用户的振动体验舒适度得到了很大的提升。”

（图片来源：瑞声科技触觉反馈实验室）

折叠大屏与 X 轴线性马达的完美结合，视觉与触觉的双重享受

如果说，之前发布的 Galaxy Fold 系列折叠屏手机，让我们感受到了大屏带来的强烈视觉冲击，那么，此次升级了 X 轴线性马达的 Galaxy Z Fold3 全新折叠屏手机，无疑能够带给用户视觉与触觉的双重享受。

作为折叠屏手机的引领者，三星折叠屏手机能够提供堪比平板一样的屏幕尺寸，这种突破物理限制而得到的全新视觉体验，是常规智能手机所无法比拟的，这使得三星折叠屏手机在游戏、视频、社交等场景中，都有着更为出色的体验，实现了手机空间从二维向三维的突破。

而随着搭载瑞声科技 X 轴线性马达的三星 Galaxy Z Fold3 全新折叠屏手机的到来，可以说是折叠大屏与 X 轴线性马达的完美结合，这不仅带来了一如既往的超大屏幕体验，更是赋予了手机更高品质的触觉反馈，能极大提升用户的触觉反馈体验，是用户能够获得四维感官体验的关键升级。

赋能多场景触觉反馈，X 轴线性马达应用前景广阔

随着多媒体形式的丰富以及智能软硬件的发展，越来越多的内容商为了给用户带来新一代体感升级正在致力于打造多维、丰富、精确、细腻的触感体验，比如腾讯游戏、微信、抖音、B 站、QQ 音乐、爱奇艺等内容商都分别就触觉反馈增加了体验场景，所以无论是在游戏、社交，还是影音内容上，触觉体验都已占有一席之地。

这就意味着，如果消费者想要体验到最新奇有趣的触觉反馈，首先他得拥有配备 X 轴线性马达的智能设备。

事实上，X 轴线性马达所带来的触觉反馈功能，已经在更多内容体验场景中展现出其重要的价值，除了手机移动终端，在游戏手柄、智能家居、智能穿戴、智能汽车等领域，X 轴线性马达都有着广阔的应用前景。毫无疑问，X 轴线性马达所带来的触觉反馈体验，其想象空间是巨大无比的。在今天和未来，智能终端，触觉反馈方案提供方以及内容商都需要一起发力，共同打造更为完善的高品质的触觉反馈体验生态。