在智能手机更新换代如此之快的当下，摩托罗拉默默无闻，或许是因为商务气质本身就无须营销来喧宾夺主，在智能手机蓬勃期的失语，也给了这个品牌更多修炼内功的机会。今年年初，摩托罗拉重整旗鼓，携 edge s 重返中国市场，半年后，又发布了同系列的 edge s Pro 和 edge 轻奢版，紧锣密鼓地开始了新一轮的攻势。

闪耀轻薄的大手机

机身颜色方面，摩托罗拉 edge 轻奢版拥有 “白月光”“极光冕” 两种配色，动点科技拿到的是 “极光冕” 配色版，在光栅渐变纹理和纳米纵深光影技术的支持下，会呈现出蓝绿色的光晕，而且不容易沾染指纹。在外使用的时候非常吸睛。中间是摩托罗拉标志性的 logo，左上角有竖排的长方形模组，其中三颗镜头微微凸起，看上去比较规整。

它的手机中框并不是像 iPhone 12 系列那样做成完全的直角边，而是有部分弧形过渡处理，所以一点也不会硌手，握持感可以说是很不错的。中框右边分别是音量键和开关键，左边是一个 “一键触达按键”，只要轻轻一按就可以呼出微信、支付宝、录音机、录屏、健康码等工具型应用，用户也可以自定义设置启动应用程序。现在正值疫情期间，经常要用到健康码，自定义设置一下，时刻呼出健康码，出行方便又快捷。

轻奢版搭载了一块 6.7 英寸 OLED 屏幕，采用的是常规的挖孔屏，最高支持 144Hz 超高刷新率。对于高刷新率，绝对是体验了就很难回去，而 144Hz 多档位刷新率的配置，除了自定义，自动的档位是为了在不需要高刷的时候，通过自动调整刷新频率，提升续航时长。在普遍续航焦虑的时代，这个无疑是加分项。同时，10 亿色屏幕的加持，能够精细地表现色彩，色彩过渡更自然，这也是今年被逐步提起的配置。

值得注意的是，这款手机将厚度控制在 6.99mm，重量只有 163g，是摩托罗拉有史以来最轻薄的 5G 智能手机。随着智能手机的功能越来越多，内部空间吃紧，手机续航焦虑也使得厂商不断增加电池容量，把手机越做越厚重。而 edge 轻奢版坚持商务定位，为追求工作和娱乐平衡的新锐商务人群提供降低厚度和重量的电子设备，走轻薄路线。

轻薄但不缩水的配置

手机做得轻薄需要取舍，影像系统往往首当其冲。摩托罗拉 edge 轻奢版并未因外观设计牺牲影像系统，反而提供了一个 1 亿主摄+1600 万超广角+800 万长焦镜头的影像系统。这个主摄来头不小，采用三星 HM2 传感器，在拍照时支持像素 9 合 1 技术，在 9 个 0.7μm 的像素合成下，能够提供等效 2.1μm 的大像素，通过主摄随手拍摄，也能获得高质量照片。

在实际测试过程中，摩托罗拉 edge 轻奢版这颗主摄很适合拍摄静物，高像素带来的解析力优势在很多场景下都能提高用户的出片率，外加支持 3 倍光学变焦、30 倍数码变焦的长焦镜头，工作上用来拍文档，外出拍远处风景等也能派上用场。

另外，摩托罗拉 edge 轻奢版前置 3200 万镜头，配合 moto AI 美颜算法，随时记录最美的瞬间，对于女性用户还是很贴心的。

性能方面，摩托罗拉 edge 轻奢版搭载了全球首批骁龙 778G，之所以采用这样一块芯片，最主要是为了在高性能和低功耗上获得一个平衡。这款 5G 芯片在基带、蓝牙、ISP 等方面均得到大幅度增强，无论是在影音游戏娱乐还是在商务办工上，温度、续航等整体的使用体验都更加均衡。

可圈可点的是，MyUI 的本土化，不仅带来了全新的视觉效果，还在应用功能的创新以及性能优化上也得到大幅提升。最新奇的功能，要数 Ready For 2.0，利用 Ready For 2.0，可以实现多设备之间的互联，提升日常使用设备的操作效率。

目前，可以通过有线或无线（Miracast 无线传输协议）的方式将手机投屏到显示屏、电视、投影仪等设备，直接借助大屏的优势来办公、处理图像或者上网聊天，在开会的时候也非常实用。而且 Ready For 2.0 下的手机与大屏幕间操作互不干扰。

总结

经过一段时间的体验，我们对于摩托罗拉这个熟悉又陌生的名字又有了全新的认识，而这种认识来自于 edge 轻奢版对于轻薄机身和内在实力的平衡。其凭借 144Hz 高刷屏、1 亿像素影像系统和全新的骁龙芯片来到 2500 元到 3000 元价位段攻城略地，并提供了不错的多设备协同和智慧办公能力。

摩托罗拉 edge 轻奢版商务的产品基调，结合年轻用户群体追求拍摄、轻薄外观设计等需求，针对性打磨，性价比可以说是十分突出。不过，现在手机行业的竞争已经白热化，只有秉持本心，不断在坚持自身特色基础上融入更多创新，才有望在接下来的竞争中翻盘。