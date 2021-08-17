8 月 17 日，童装 DTC 品牌 PatPat 宣布完成软银愿景独家投资的 1.6 亿美元 D2 轮融资，指数资本继续担任独家财务顾问。

此次融资距离上一轮巨额融资仅过了一个月时间。今年 7 月 19 日，PatPat 宣布完成 5.1 亿美元 C 轮系列、D 轮系列融资，股东方包括 DST Global、SIG 海纳亚洲、今日资本、泛大西洋资本（General Atlantic）、GGV 纪源资本、Ocean Link、渶策资本等。PatPat 至今已累计获得超 7 亿美元融资。

PatPat 于 2014 年成立于美国硅谷，在深圳、广州、杭州、佛山设有办公室，并在旧金山、洛杉矶、都柏林、马尼拉、伦敦等地设有分支机构，是全球最大、增长最快的童装 DTC 品牌，用户覆盖全球 100 多个国家和地区。

PatPat 自建数字化系统，打通供应链全流程，并利用大数据和 AI 实时捕捉流行趋势，进行数据汇总和分析，加强商品开发、款式设计、销量预测等功能，实现供应链闭环。

PatPat 还建立了全球化的消费者运营体系，在海外和国内都拥有专门的消费者洞察团队，深刻理解全球消费者需求。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。