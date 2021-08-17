据外媒报道，印度竞争委员会（the competition commission of India, CCI）已同意当地外卖服务公司 Zomato 以 1 亿美元的价格收购百货电商公司 Grofers 和它旗下子公司 Hands on Trades 9.3% 的股票，并将这 1 亿美元作为 Grofers 新一轮融资的资金，但还未最终确定具体交易细节。不过，这也恰巧证实了本栏目此前的报道。

有关媒体表示，在此之前，Grofers 已与老虎基金和 Zomato 签订协议，筹集 1.2 亿美元融资（老虎基金注入余下的 2000 万美元）。 如果此次交易进展顺利，可帮助前者估值超过 10 亿美元，获得独角兽身份，成为印度第 22 家独角兽公司。但有关人士提出，从长期来看，Zomato 还是会计划收购 Grofers。

此次交易的目的在于 Zomato 试图通过 Grofers 重新进入线上百货领域，与此同时，应对来自 BigBasket、JioMart 和 Swiggy 等竞争对手的冲击。

Grofers 成立于 2013 年，主要是为用户提供包括杂货、鲜花、果蔬、食品及化妆品等百货商品的在线订购与配送服务。该公司曾获得软银投资，而其上一轮融资后估值约为 6.44 亿美元。

Zomato 则是一家成立于 2008 年的外卖初创公司，已经累计获得 14.7 亿美元融资，在 2018 年成功晋级为独角兽，2021 年 7 月在印度 IPO 上市。