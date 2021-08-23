2021 年 8 月 23 日，诺峰药业（成都）有限公司（以下简称 “诺峰药业”）宣布完成数千万元人民币 A 轮融资。此次融资由德屹资本领投、赛盈资本跟投。本轮融资的资金将主要用于加速公司眼科、抗肿瘤、抗病毒及心血管领域药品的开发。

诺峰药业创始人、董事长兼 CEO 郭大海先生表示：“我们非常感谢在本轮融资中，得到德屹资本和赛盈资本的鼎力支持，为公司新产品开发和重磅眼科产品在美国上市奠定资金基础。随着 LiquiPuls ™专利技术平台的成熟，重磅产品开发的成功，诺峰药业将加速一类 &二类新药管线的开发、同时推进在海内外的 CDMO 合作。公司目前与合作伙伴博士伦公司深度合作，有望在明年实现重磅产品投放美国市场。”

德屹资本投资总监肖辛野博士表示：“诺峰药业核心团队具有多年跨国药企的经营经验和丰富的创业经验。公司的 LiquiPuls ™专利技术平台和高标准的成都生产基地将助力公司新药产品的研发生产及商业全球化。我们期待诺峰的后续多款重磅新药产品能尽快顺利上市，为全球的眼科、病毒感染、心血管及肿瘤疾病患者提供更多更好的治疗选择。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。