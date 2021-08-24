据外媒报道，印度在线教育科技公司 Vedantu 正在进行规模为 1 亿美元的融资，由 Coatue Management、GGV Capital 和老虎基金投资 6000 万美元，剩下的 4000 万美元则是由暂未透露名称的某亚洲私募股权基金注入。此轮融资后，Vedantu 有望成功获得独角兽身份。

Vedantu 由 Krishna、Pulkit Jain、Anand Prakash 和 Saurabh Saxena 于 2011 年成立，主要是为一到十二年级提供在线教学服务。本栏目曾指出，该公司曾于今年 6 月开启一轮估值为 10 亿美元的融资，但其投资者并不认可这一估值，希望公司估值在 8 亿美元以下。随后，还有消息表示 Byju’s 或将以 8 亿美元的价格收购 Vedantu，不过，后者的联合创始人兼总裁 Vamsi Krishna 在与 TechCrunch 的采访中否认了这一说法。

如果成功筹集 1 亿美元融资，Vedantu 就将成为印度第 23 家独角兽，是当地在线教育科技领域继 Byju’s、Unacademy、UpGrad 及 Erudtius 后诞生的第 5 家独角兽公司。