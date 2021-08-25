据外媒报道，印度社交电商初创公司 DealShare 正计划进行新一轮融资，规模将在 1.5 亿至 2 亿美元之间，除老虎基金和 Alpha Wave Incubation 等主要投资方参投外，还将有新投资方加入。此轮融资后，GoTo 的估值将超过 10 亿美元，成功晋级为独角兽。

DealShare 由 Rajat Shikhar、Sankar Bora、Sourjyendu Medda 和 Vineet Rao 于 2018 年成立。该公司最初以 WhatsApp 为主要社交渠道，客户以团购为主，在印度 40 个城市均有业务分布。此外，DealShare 还计划在今年内再建 200 个仓库。

该公司曾于今年 7 月进行规模为 1.44 亿美元的 D 轮融资，由老虎基金领投，融资后估值达到 4.55 亿美元，翻了 8 倍。如果此轮融资进展顺利，其估值将再翻番，达到 10 亿美元左右，成为继 Meesho 后印度社交电商领域的第 2 家独角兽公司。

2021 年，尽管印度疫情十分严重，但其社交电商市场发展形势良好，且这种势头或将继续。除 DealShare 外，Meesho 在今年 4 月成功获得由软银领投的 3 亿美元融资，且或将再筹集 1 亿美元融资，CityMall 则融资 3500 万美元。除此之外，印度电商巨头 Flipkart 也于今年 7 月打造了社交电商平台 Shopsy，成功进军该领域。