日前，区块链基础设施提供商 InfStones 宣布完成 1000 万美元 A 轮融资。本轮融资由启明创投领投，DHVC、HashKey Capital、Plug and Play、SNZ Holdings 以及复星国际联合创始人梁信军的家族办公室跟投。

本轮融资资金将用于拓展 Staking 服务之外的其他产品，包括公共及专用 API 服务和节点管理服务等，以满足区块链社区内不断增长的基础设施需求。此外，资金也将用于正在开发的用户友好的前端界面，InfStones 希望将其建设成为业内首个自助服务门户，使得客户能够便利地访问其基础设施平台。

InfStones 成立于 2018 年，在两个大洲、三个国家设有分公司，其致力于降低区块链的访问与使用门槛，让客户更便捷地在各种区块链网络上建立自己的基础设施。

在区块链行业高速发展的同时，区块链对于非技术背景的人或缺乏技术资源的公司而言却一直是一个难以进入的领域。从简单地访问区块链到进行交易、Staking，区块链上的大多数活动都需要参与者了解区块链的基础设施，并有特定的技术专长。为了帮助更多个人和机构进入该领域，InfStones 正在降低用户与区块链网络连接的门槛，允许客户在各种区块链网络上快速部署节点。

如今 InfStones 为全球多种类型的机构客户提供服务，包括数字资产交易平台、数字钱包、托管商、资产管理商、数据分析商等。Binance、Circle、KuCoin、Chainlink、imToken、BitGo、Poloniex 和 Dune Analytics 等数十家行业内公司目前正依靠 InfStones 平台在多种区块链网络上运行验证器节点、访问链上数据或构建去中心化应用程序（dApp）。作为区块链行业内使用最广泛的平台即服务（PaaS）提供商，InfStones 在 Ethereum、Binance Smart Chain、Cardano、Polkadot、Solana、Polygon 等 50 多条链上支持了上万个节点。

InfStones 核心团队由来自全球科技和金融公司的高级工程师和高管组成。InfStones 首席执行官施振吴博士在美国佐治亚理工学院获得计算机科学博士学位，曾在甲骨文任职高级软件工程师。InfStones 首席科学家刘学博士是加拿大麦吉尔大学计算机学院教授、加拿大工程院院士。InfStones 的技术团队由前谷歌、甲骨文和微软的高级工程师组成，分布在全球并且正在迅速扩张。

施振吴博士表示：“我们的愿景是成为区块链行业的 AWS，为区块链行业提供一个易于访问的多功能平台以满足当前和未来的需求，随着权益证明（PoS）成为大多数项目的首选共识机制，我们有越来越多的机会来满足他们的基础设施需求，并使区块链应用程序开发尽可能无障碍。”

启明创投合伙人吴静表示：“在我们持续投资区块链生态的过程中，我们深切地感受到了基础设施提供商在行业增长中发挥的关键作用。伴随着区块链行业在 PoS 方向上的快速发展，易访问且稳定的基础设施和用户友好的节点管理工具比以往任何时候都更加重要，InfStones 已经在广泛的垂直领域中发展了许多知名的企业客户，而随着区块链技术的快速发展并被行业广泛应用，我们对 InfStones 未来的增长机会充满信心。随着服务的扩展，InfStones 将有机会帮助到更多的新兴项目。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。