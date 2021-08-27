根据 Omdia 发布的最新预测报告，到 2025 年，mini LED 背光电视的出货量预计将达到 2500 万台，占整个电视市场的 10%。以下是详细内容：

要点

直到 2020 年，mini LED 背光电视的出货量仍然非常少。

2021 年，许多一线电视整机厂商开始推出 mini LED 背光机型。他们的出货量预计将达到 500 万台。

随着 mini LED 背光 LCD 和普通 LCD 之间的成本差距缩小，预计到 2025 年，前者的年度总出货量将达到 2500 万台。

2021 年，mini LED 背光电视的出货量开始激增

到目前为止，全阵列分区调光（FALD）已被应用于电视。Omdia 估计，从 2019-2020 年，每年有 400-600 万台 FALD 的 mini LED 背光电视出货。这种细间距的分区调光可以被认为是低密度的 mini LED 背光，已经渗透到消费市场。

然而，直到 2019 年才有商业电视产品正式宣布采用 “mini LED “ 背光。第一台商业 “mini LED “ 电视是 TCL 的 65X10 型号。TCL 在 2019 年底发布了第一款配备 mini LED 背光的电视产品，并在 2020 年初开始出货。2020 年三季度，TCL 又将其 6 系列 Roku 电视增加至 mini LED 电视阵容中，目标瞄准了主流市场领域。不过，其 2020 年的总出货量估计低于 100 万台。TCL 是唯一一家在 2020 年生产商用 mini LED 电视的厂商。

然而，这一情况在 2021 年似乎正在发生变化。2021 年一季度，三星在 CES 2021 上发布了名为 “Neo QLED “ 的新型 mini LED 电视，并宣布将于 2021 年一季度开始量产。LG 也在 2021 年的 CES 上展示了一款名为 “QNED Mini LED 电视 “ 的新 mini LED 产品；该产品在 2021 年第二季度量产。创维也在 2021 年第一季度推出了一款名为 “Q70 Mingli “ 的商用 mini LED 电视机型。因此，mini LED 背光电视的出货量已经开始激增。预计到 2021 年底，出货量将达到 500 万台。

到 2025 年 mini LED 电视出货量将达到 2500 万台

Omdia 预计，随着时间的推移，普通 LCD 和 mini LED 背光 LCD 之间的成本差距将迅速缩小。目前，有各种类型的 mini LED 背光可用。如果采用高密度 AM mini LED 背光，mini LED 背光 LCD 的成本估计相当于普通 LCD 的四倍。然而 Omdia 预计，到 2025 年，在采用低密度 mini LED 背光和优化 LED 芯片设计的情况下，成本将缩减到只有 1.2 倍。这可能会提高 mini LED 背光的渗透率。在 2025 年，mini LED 背光电视的出货量预计将达到 2500 万台，占整个电视市场的 10%。

Figure 1: Mini LED-backlit TV LCD shipment forecast