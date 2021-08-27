近日，小米发布第二季度财报，国内外业务均表现突出，苹果更是牢牢把握住着高端机市场的头把交椅，华为虽仍缺芯，但是凭借品牌影响力，在手机市场依旧屹立不倒……华为 OV 和苹果五强争霸的格局牢不可破。然而一直在家电市场尤其是电视等大屏产品颇具话语权的 TCL，却在昨日的发布会上借着旗下互联网大屏品牌 “雷鸟” 推出了一款 5G 手机——雷鸟 FF1。

这款手机的配置比较常规，处理器有博主爆料是高通骁龙 690，共有 8GB+128GB 和 8GB+256GB 两种版本，售价分别为 2499 元和 2799 元，该价位段手机种类繁多，同等配置的话该机型性价比并不算高。

许多新生代消费者可能对 TCL 手机比较陌生，何况雷鸟，但是在很长一段时间内，TCL 都对旗下的通讯业务殚精竭虑，但是无论如何，TCL 的手机业务在国内还是日渐萎靡，只在海外还有一些细微份额。

TCL 与手机的渊源

去年十一月，有消息称华为将 “荣耀” 以千亿人民币的价格出售给包括神州数码、TCL 和三家国资企业在内的联盟。而后荣耀出售方案尘埃落定，由经销商组成的公司买下，TCL 没有成为荣耀的股东。

实际上，TCL 之所以这么关注手机行业，是因为其早在 1999 年就成功获得工信部颁发的手机牌照。2003 年，TCL 手机销量达到 966 万部，市场占有率排在第二位。2005 年，TCL 通讯以 4.8% 的股权置换阿尔卡特持有的 T&A 公司 45% 的股权，吸收合并 T&A，TCL 全资控股 TCL 通讯和 T&A 两家公司，并借助阿尔卡特的品牌影响力成功进入欧美等海外市场。

然而在国内市场，TCL 的手机并没有太多消费者买账，彼时摩托罗拉、诺基亚叱咤中国市场，后面还有三星、索爱入局，“中华酷联” 的崛起，TCL 在国内的日子并不好过。有数据显示，2006 年，TCL 在国内手机市场的销量仅排在第 9 位，市场份额为 1.9%。

等到后面 iPhone 横空出世，安卓机大行其道，连老牌巨头诺基亚都不得不出售手机业务的时候，TCL 手机早已被消费者淡忘。移动互联网时代，不死心的 TCL 还推出了好几款手机，但是市场反应寥寥。

TCL 集团曾在 2015 年年报中提到，TCL 通讯为全球第五大移动终端产品提供商，手机全年累计销量超过 8000 万台。不过到了 2016 年，年报显示，TCL 通讯实现销售收入 203.9 亿元，同比下降 15.8%；利润为-4.74 亿元。

2017 年上半年，TCL 通讯实现通讯设备及其他产品销量合计 2116.9 万台，同比下降 36.2%；实现销售收入 68.7 亿元，同比下降 26.1%；受海外手机市场低迷态势延续、内部组织及业务重组的阶段性影响，亏损 8.52 亿元。此后便是各种退市、转卖的传闻，虽然 TCL 目前仍然间接控股 TCL 通讯，但手机业务基本淡出国内用户视野。

前车之鉴

其实 TCL 的难兄难弟还有联想和格力。2014 年以前，在运营商渠道称霸手机销售的时代，“中华酷联” 在国内安卓机市场占据重要地位。不过，随着运营商补贴退热，四家厂商中除了华为成功转型，联想与中兴逐渐边缘化，而酷派已经销声匿迹。

2018 年以来，尽管联想凭借 “机海战术” 相继推出了一系列手机产品曾获得短暂的关注，也甚至多次 “碰瓷” 小米，以此借势营销。但在中国市场销量低迷，即便收购了摩托罗拉，依旧是归为 Others 厂商，跟其他几大头部厂商动辄千万的出货量不可同日而语。

另一位对手机业务比较执着的是格力，从 2015 年初进入手机市场至今，格力先后发布四款产品，但无一成功，甚至绝大多数消费者并不知道格力还做手机。几年前不少格力员工甚至将年终礼品格力手机放在闲鱼上出售，而且价格极低。其后董明珠了解后震怒，在公司内部彻查，要求节后员工带格力手机来公司报到，于是一些员工不得不去闲鱼高价收购卖出的格力手机。

不过即便执着如董明珠，现在也已经很少提起手机业务，同为家电行业的 TCL，为手机业务至少已经付出十几亿的代价，但是李东生曾经仍表示不会放弃手机业务。

结语

TCL 通讯经历一系列的整合与调整，现在已经是强弩之末，而且中国手机市场在产品、售价、品牌、渠道方面已经基本上是没有缝隙了，即便想从中低端市场入手，从新品牌突破，慢慢化解困局，最后消费者不买账，也只能流于形式。

智能手机红利期已经逝去，市场版图基本划分完毕，在大屏市场风生水起的 TCL，又何必继续趟智能手机这趟浑水呢？