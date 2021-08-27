随着新冠疫情常态化发展，银行网点作为服务窗口单位，如何在做好疫情防控的同时保证业务井然有序，是各大银行都面临的棘手难题。上海银行联手优必选科技率先交出答卷，用企业的 AI 技术，保障人员健康，创新服务模式，打造智慧网点。

8 月，位于深圳的上海银行的 6 个营业网点也分别迎来了 “新同事”——测温咨询机器人 Cruzr（克鲁泽）。戴上 “帽子” 的 TA 除了能听会说，还可以 “感受” 来宾的温度，并 “检查” 大家是否有正确佩戴口罩。在疫情常态化的防控中，Cruzr（克鲁泽）和保安大哥一同，筑起了各营业网点的第一道防线。

除了日常的测温及口罩检测，Cruzr（克鲁泽）对咨询本职工作也兢兢业业。熟知银行业务的 TA，可提供银行场景常办业务咨询或者问题解答，也可以提供如天气、新闻等等的闲聊问题，便于银行客户等待期间进行娱乐互动。如有更多需求，也可以定制化服务，将银行特色的细致业务及需要播报的金融知识及内容 “植入”Cruzr（克鲁泽）的大脑，让 TA 更加全能。

上海银行深圳分行作为一家锐意进取的新型城市商业银行，已经在科技支撑、产品创新、风险控制、服务管理等多项领域进行了有益探索，效果显著，较好地在特区内外树立了 “特色、创新” 的市场形象。此次上海银行与优必选科技联手打造其深圳分行的智慧网点，也是该银行对于科技服务创新的又一尝试。

此外，智能服务机器人 Cruzr 克鲁泽还 “入职” 了中国银行，通过智能引导、产品推介、趣味互动等智能服务，助力中行科技打造国际化银行智能厅堂。AI+金融的创新融合，是企业将先进的 AI 技术与丰富的金融语料库相结合，为智慧银行建设助一份力，能更好地服务社会大众，真正为客户及社会创造更多价值。