近日，由南方都市报社主办、深圳大件事传媒承办的 “责任为先，共享共荣”2021 中国 (深圳) 电子烟行业规范发展论坛在深圳举办。JVE 非我等电子烟头部企业、中山大学专家学者以及产业链上下游企业受邀参加，共议共谋电子烟行业健康规范发展。

近年来，电子烟成为了资本竞相追捧的风口，大小玩家纷纷入局。但由于国家标准尚未出台、技术门槛相对较低等原因，在电子烟行业出现了一些扰乱市场的行为，比如假冒伪劣的 “三无” 产品、通配烟弹、“上头电子烟” 等，行业乱象整治迫在眉睫。

“如何推动行业健康发展、保护未成年人免受电子烟侵害” 正是此次论坛召开的目的所在，而这一主题也与 JVE 非我 “让未成年人不抽烟，让能抽烟的人少抽烟，让抽烟的人不要抽假烟” 的企业愿景不谋而合。

规范发展是必经之路

据数据统计，2020 年我国电子烟市场规模达 639 亿元人民币，国内电子烟行业上下游企业相关从业人员数量超过 400 万人。如此庞大的市场，没有监管约束终将伤害到整个行业，没有一家企业可以独善其身。

面对现状，JVE 非我严格自律，从一开始就坚持走长期路线，并由此形成了技术创新+供应链管理的核心竞争力。

技术创新层面，JVE 非我围绕芯片技术进行产品研发，为每只生产的烟杆、烟弹分配唯一的身份码，从而实现产品的防伪识别管理；此外，JVE 非我还搭建了完善的信息化管理系统，形成从生产端到消费端的产品跟踪监测闭环，一杆一码、一弹一码、一物一码，产品流通层层追踪，从源头上杜绝产品流向线上渠道和微商渠道。

值得一提的是，JVE 非我自去年开始发布并实施 “雷霆行动”，接连推出了 “100 万根烟杆免费送”、“买两盒雾化器送一根雾化杆”、“59 元三颗雾化器” 以及 “官方正品价格永远比同级渠道通配假货价格低 1 块钱” 等动作，降维打击通配、假货。

然而，降价并不意味着降质，JVE 非我通过强大的供应链整合能力，压缩假货、通配的生存空间，同时降低消费者的体验门槛，为行业健康规范发展探索出了一条差异化之路。

未成年人保护是企业红线

禁止向未成年人销售是电子烟行业所有企业的经营红线，也是道德底线。一直以来，JVE 非我坚守品牌初心，围绕 “管人、管品” 两个维度着力，形成了未成年人保护闭环。

“管人” 顾名思义渠道管控：一方面，JVE 非我建立了完善的代理商管理制度和培训体系，从加盟之初就不断给代理商宣贯未成年人保护的相关政策和要求，形成红线思维。另一方面，公司组建了强大的市场督导团队，加强对销售网点的监督和管理，规范门店的相关警示露出，加强对销售人员的培训，严格执行终端销售一对一的审核验龄，杜绝未成年人购买。对于向未成年人销售的违规违法行为零容忍，坚决落实未成年人保护的主体责任。

“管品” 则借助技术创新手段得以实现：JVE 非我通过 “芯片+APP” 对用户进行年龄、身份验证，并且结合手机和 APP 的解锁验证，对产品使用实现动态的用户身份确认，确保未成年人无法使用 APP 及产品。在 “管人” 的行政手段与 “管品” 的技术手段加持下，JVE 非我将未成年人保护工作扎实落地，构筑了一道与众不同的防火墙。

差异化策略永远快人一步

从推动行业健康发展的举措中不难发现，JVE 非我以产品思维和用户思维出发，探索出了一条差异化发展路线。无论是 “雷霆行动” 打击通配，亦或是 “芯片+APP” 保护未成年人，都与其他品牌的打法有本质区别，直击漏洞命门。

在电子烟行业同质化严重的当下，差异化能力的重要性愈发凸显。JVE 非我的差异化策略离不开其 “先知、先决、先行” 的战略决策，通过前瞻分析，找到相比竞争对手的差异，识别市场机遇与挑战，从而在纷繁复杂的环境中看清解决问题的本质，提前做出正确决策。