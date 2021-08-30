今年 6 月，以电梯设备维护保养为主营业务的地产科技初创公司 WeMaintain 宣布完成 3600 万美元的 B 轮融资，并将在新加坡开设亚太地区总部。该公司在当时表示，这笔投资将使 WeMaintain 进一步加强物联网研发能力，基于智能技术和可持续性原则更加完善其建筑设备维护解决方案。

WeMaintain Singapore 董事总经理 Byron Fuller 告诉动点国际，这种由技术和数据驱动的能力可以提高提高建筑及地产管理人员对其设施的维护效率，从而为实现可持续发展目标做出贡献。此外，这种数字工具也能够让工程师的工作更为高效。

Fuller 表示，WeMaintain 主张使用技术实力来打破 “OEM 神话”——即认为只有源自名牌厂商的零部件才是电梯设备维护时的正确选择。在适当的市场准入前提下，建筑维护商及其维护团队可以向 OEM 的零部件制造商采购替换零件从而节省下大量不必要的开支，而后者向那些名牌尝试提供的零部件与它们向售后维护供应商所提供的相比并无差别。

然而，尽管这种创新技术在安全性、成本、效率以及可持续性方面有着很大的潜力价值，但其中足够过硬的技术却也实属罕见。当然，随着新加坡和其他国家或地区对智慧城市的不断畅想，像 WeMaintain 这样的解决方案正在推动这个拥有数百年历史的行业的革新。

Fuller 向记者讲到，现阶段，在数据的赋能下，地产科技正在进入一段蓬勃发展时期。作为结果，这一领域也正在经历着前所未有的改变。一方面，在从设施管理流程到电梯设备等的维保中获取到更加全面的数据后，地产资产管理方可以其中发掘出更大的财务价值。

“首先，这可以改善租户的租用体验，降低他们的周转意愿。于此，管理方的收益将随着入住率的提高而得到提升。其次，就维保效率及环保效率而言，管理方可以获悉以前 ‘看不见’ 的数据，从中节省出大量的成本，同时有效降低温室气体的排放。最后，在资本性支出（CAPEX）方面，有数据支持的维护与没有数据的维护相比其支出成本显然也会低上很多。现在，我们能够具体了解到设备在生命周期中的表现，并从中针对它所能带来的用户体验做出相应的维护判断。这一效果同样非常可观。”

另一方面，有了数据之后，建筑设备使用者和管理者之间的关系也在发生转变。在日常工作生活行为中，人们正在越来越多地接触到如电商网银等数字解决方案所带来的便捷体验。作为租户，他们同样也在对这一 “离线” 场景抱有这样的期待。

“具体到我们所在的领域，根据我们的一项调查（调查对象范围为 155 人）显示，61% 的地产资产所有者希望能从电梯维护商那里获得更完善的问责机制、应变能力以及整体透明度。在这些租户看来，对设备质量的感知远比对租赁资产的管理更能让他们满意。

想象一下，如果你是一个资产拥有者，想要去减少租户的流失但却无法让你的维护供应商提供比 Excel 打印清单更现代化的东西。这正是 WeMaintain 正在填补的空白——为资产所有者提供数字解决方案，帮助他们营造更健康、更有利润前景的建筑资产。 当然，前提是你需要成为一个数字优先的公司才能以这种方式作为思考出发点。”

他进一步指出，基于 WeMaintain 的技术解决方案，客户可以轻易从 WeMaintain 所提供的未经过滤的数据概览视图中了解到电梯或自动扶梯的运行状态。“比如他们能够从上百部电梯中看到其中哪几个是未按预期运行的，并且还能得知这几个之中又有哪些是已被使用以及剩下的那些又是怎么回事。这种透明度既建立了双方间的信任，也促使我们做到更好。”

据介绍，作为端对端的技术型维护供应商，WeMaintain 使用其专有的物联网和数据生态系统为工程师提供洞察。于此，他们得以在进行例行维护检查之前就能通过 WeMaintain 发现那些问题故障并对其完成修复。作为结果，在同 WeMaintain 合作的 4 个月内，其客户的故障检出率同业界平均水平相比下降了 65% 到 70%。

目前，WeMaintain 在电梯和自动扶梯设备、消防安全设备、HVAC 以及自动门等建筑设备领域提供维护解决方案。不过，Fuller 也指出，WeMaintain 当下的重点仍在于电梯和自动扶梯设备，因为这是其 “DNA” 所在。

谈及未来发展，Fuller 透露，首先，WeMaintain 希望成为工业 4.0/数字化时代下机械设备领域中的标杆企业。就像 Google 或 Netflix 之于软件工程师那样，WeMaintain 要成为机械和电气工程师的 “技术圣地”，让他们在此能够更加专注高效地工作。

“此外，WeMaintain 也希望推动亚太市场的数字化/地产科技进程。我们的下一代数据产品将通过基于流量的定价系统、资本支出优先机制和租户满意度衡量标准等方式来撬动下一片蓝海。它立足于 ‘ 常规’维护保养之上，但又并不止于此。而所有的这些洞察出发点将让房东和租户之间的关系方式呈现出另一片景象。”