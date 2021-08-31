睡眠质量是影响一天工作学习精力的事情，然而当代人因为生活工作压力有着或多或少的睡眠问题，有的人入睡困难，有的人睡眠很浅，针对这些问题，睡眠困难户可谓是绞尽脑汁，比如药物干预，服用褪黑素；比如物理干预，眼罩耳塞……而动点科技今天要评测的产品，其实是一款能够助眠的智能产品——华米 Amazfit ZenBuds 智能助眠耳塞。

轻巧便携

上手发现，耳塞充电收纳盒整体采用扁平设计，轻巧圆润，被一层灰色类肤材质全覆盖，盒身只在正上方有 “AMAZFIT” 的 logo，再无其他文字，非常简洁大方，且仅仅 50g 的重量使得携带更为方便。充电孔是通用的 Type-C 接口，实用性强。打开滑盖你会发现这个小盒子的开盖设计是旋开式的，不同于大部分蓝牙耳机充电收纳盒的设计，一般来说第一次打开都会下意识往上翻开，可能是为了追求简练的设计而没有留下标识。

开盖后你会发现耳塞就静静躺在充电收纳盒中，拿出发现只有黄豆大小，单只约重 1.78g，要比市面上的无线蓝牙耳机都要更小巧，而且华米还贴心地为用户配备了四副不同大小的硅胶耳套，除了磁吸充电接口位置以外，耳套基本是全包裹式的，最大限度保证耳塞与耳朵的接触部分尽可能柔软亲肤，佩戴体验上绝对是加分的。

该耳塞还用上了柔软的硅胶耳撑设计，增强了佩戴的稳定性，使用无线蓝牙耳机时大家最担心的掉落问题基本由此解决，也让 Amazfit ZenBuds 能够整夜佩戴监测睡眠质量而不致于翻身侧卧等睡姿无意掉落。

实测过程中发现，Amazfit ZenBuds 智能助眠耳塞满电可持续播放大概 8 小时，不过在华米自家 APP“Zepp” 中开启智能播放功能后，实际使用时间还将继续延长两到三小时（即单次使用时间大概在 12 小时左右），加上充电收纳盒的电量，一次充满电用一周都是没问题的。

APP 加持助眠

通过下载华米 ZEPP 这个 APP 与 Amazfit ZenBuds 连接，就可以享受更为丰富的功能。比如午休时就可以用 ZEPP 上的休息功能，设置好时间，那么到了点耳塞就会用音律唤醒你再用闹铃提醒你，这种有轻重缓急的提醒方式，目前看来还是比较人性化的。而专注功能，则将耳塞的降噪功能发挥到了极致，在用户设定专注的时间结束后，其便会提醒你休息。

Amazfit ZenBuds 耳塞连上手机后可以自动播放放松助眠音律，包含鸟声、海浪声、蛙鸣、风声、雨声、溪流声，以及粉噪音、白噪音等音律，还可以在曲库中下载更多音律，不过并不支持外部音律导入。

另外，Amazfit ZenBuds 也支持来电提醒和入睡勿扰的设置，不过不能直接用耳塞通话。值得一提的是睡眠监测功能。在用户入睡后，它不仅可以监测佩戴者的睡姿，记录睡眠状态，生成睡眠分析报告，加上关于鼾声梦话的监测、相应的改进建议，让用户更直观地了解自己睡眠情况的同时，也兼具实用性。

总结

普通真无线蓝牙耳机虽然和 Amazfit ZenBuds 智能耳塞形态相似，但更侧重于对日常听音乐、接打电话等的需求，而 Amazfit ZenBuds 则更适用于睡眠质量不佳，容易被外界打扰的喜静人群。对这部分人群来说，Amazfit ZenBuds 还是值得尝试的。