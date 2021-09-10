近日，国家主席习近平在 2021 年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上发表视频致辞时明确表示：我们将继续支持中小企业创新发展，深化新三板改革，设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地。

这意味着中国内陆将迎来上交所、深交所之后的第三大证券交易所，对我国资本市场影响深远。在北京设立证券交易所也符合北京科技创新中心的城市战略定位，此举将推动新三板改革进而带动众多中小型科技创企发展，并进一步突出首都的金融管理中心定位。

利好证券科技企业

最快今年底将出现首批上市企业

据了解，北京证券交易所的前身是如今的新三板，全称为全国中小企业股份转让系统。多年来，新三板积极发挥着服务科创中小微企业功能，为企业提供了研发投入和业务拓展资本，助力科技创新型中小企业的良性发展。

但近几年我国经济下行压力不断增大，加之新三板市场构建过程中的制度有待完善、挂牌企业自身存在各种问题，使得新三板融资效率极为低下，成为了首都金融业的一大短板，导致企业无法快速融资来扩大自己的经营规模，其促进经济发展的作用也受到了限制。

而习主席的发言表明，北交所是新三板的升级，是为了更好地帮助科技创新型中小企业在资本市场上获得融资。设立北京证券交易所，开辟更多的融资渠道，就是为了给我国一批以科技创新见长的服务贸易企业的成长提供金融的动力。

行业预测，从北交所成立这件事中最直接获益的应该属金融 IT 企业。

此前，证监会明确北交所新增上市试点发行注册制。新股上市首日不设涨跌幅限制，次日起涨跌幅限制为 30%。无论是对接新三板的创新层，还是上市涨跌幅等规则变化，都将为金融 IT 企业带来新的需求。

为匹配北交所的相关上市发行和交易规则，需要对券商以及基金公司的交易系统进行全面升级，增加新的交易模块。因此，恒生电子、东方财富等证券科技相关企业有望受益。

北交所的服务对象定位在创新型中小企业，这意味着创新型中小企业已经具备了上市基础。

根据证监会相关通知要求，北交所的发行人应当为在新三板连续挂牌满十二个月的创新层挂牌公司，这是在北京证券交易所上市的硬性资格。

因此，除了精选层的 66 家企业将在北交所直接上市之外，在创新层挂牌的专精特新中小企业，被批准上市的可能性相对比较大。

在这方面，工信部的《专精特新 “小巨人” 企业公示名单》最为直观和权威。自 2019 年 5 月 23 日以来，工信部已累计公示三批共 4762 家专精特新 “小巨人” 企业。可以肯定的是，名单中在创新层挂牌满一年的企业很有可能成为在北交所上市的第一批企业。

类比现有的新三板精选层企业类型，医药制造、软件信息、高端设备等细分赛道中标的可能性较大。根据目前精选层的企业分布，第一批上市的企业类型很可能是制造业与信息技术服务业。

《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》公开征求意见的反馈截止时间为 2021 年 10 月 3 日。依据正式文件通常在征求意见期结束后的一两个月内发布的规律，北交所很有可能于今年年底前正式运行。这意味着今年年底前极有可能出现第一批在北交所上市的企业。

完善资本市场布局

加强开放吸引科技类中概股回流

国际上，大部分发达经济体通常都设立了两个及以上设立的交易所。比如美国就有产出了三大指数（道琼斯指数、标准普尔 500 指数、纳斯达克指数）的纽约证券交易所、美国证券交易所和纳斯达克证券交易所。

以中国经济目前的发展阶段来看，虽然上交所、深交所已经给中国经济形成了较为良好的助力，但中国的资本化进程与欧美发达国家相比依然较慢。此时，设立第三大交易所以提高资本市场对于实体经济的支持能力显得尤为必要。

从地理划分的角度来看，我国早年设立的上交所和深交所都处于中国南方地区：上交所在区位上重点服务长三角、江浙沪；深交所在区位上重点服务珠三角、大湾区。而近年来，北方地区也形成了很多优秀的区域经济圈，在北方地区设立一个交易所，重点服务京津冀，乃至整个北方地区，有利于区域经济均衡化发展。

从功能来看，上交所定位于主板与科创板，服务硬科技企业；深交所定位于主板和创业板，服务新经济企业；北交所定位于新三板，更细化地服务创新型中小民营企业。

北交所的成立使得中国资本市场的布局更加合理、功能更加完善、层次更加丰富，补足了资本市场在支持中小民营企业方面的不足。至此，中国资本市场三足鼎立的格局已成，开启了三个市场共同服务实体经济、服务科技创新的新格局。

除了以上三大交易所以外，香港联合交易所的职责是承接内地奔向海外上市的需求，帮助内地企业吸引海外的融资，也帮助中国的投资需求走向海外。

而在沪港通和深港通陆续落地之后，北交所也有望加强与港交所的互联互通，以进一步增强北交所的外向化和国际化水平。专家预测，北港通或将在北交所正式成立的一年内推出。

在北京设立交易所将有利于国际金融机构进一步拓展国内证券、股权投资业务，有利于海外优秀金融机构将优秀管理经验移步全国。

北交所的成立在很大程度上会将意图赴美上市的中概股的目光聚焦到本土。据了解，除了重点服务优质知识产权企业（服务业）上市以外，北交所或将引入外资企业和中概股企业。

众所周知，中国企业选择赴美上市的主要原因在于内地或香港上市的门槛较高、流程较慢，而美国市场对拟上市的公司设立的门槛相对较低，更能满足一些公司短期融资的需求。可以预测，如果本土的交易所就能充分满足中概股的发展要求，国内企业必然不愿意舍近求远；此外，在中美科技博弈的大背景下，不少被打压的科技类中概股本身也在考虑回国上市，却因为 A 股主板苛刻的条件而再三踌躇，如果北交所能为想要回归的中概股提供一些适宜的制度安排与框架设计，也可以打消这一类企业的后顾之忧。

可以预见的是，未来，中国金融业在国际舞台的影响力将进一步扩大，中国资本市场的国际化进程也将势不可挡。