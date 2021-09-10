美国在线支付巨头 Paypal 于近日宣布，将以近 27 亿美元（3000 亿日元）的价格收购日本先买后付（BNPL）平台 Paidy。目前，该收购及相关监管审批正在进行中，收购有望在今年四季度达成。

据悉，这笔交易主要将以现金的形式达成。收购完成后，Paidy 的品牌和现有业务将继续延续，Paidy 总裁兼首席执行官 Riku Sugie 及创始人兼执行主席 Russell Cummer 也将继续保留职位。

Paypal 表示，日本目前为全球第三大电商市场，本次对 Paidy 的收购将增强其在日本的业务能力。

Paidy 是其母公司 Exchange Corporation 于 2014 年推出的先买后付业务。该平台最近一次的融资发生在今年 3 月份，为 1.2 亿美元规模的 D 轮融资。此次融资后，Paidy 的融资总额达到 5.85 亿美元。Paidy 称，平台会使用其专利技术对用户的信用度进行评分，以确保后续付款交易的顺利进行。目前，该平台已经拥有超过 600 万注册用户，在亚马逊和 Qoo 10 平台被超过70 万家商家所支持。

今年 4 月份，Paidy推出了Paidy Link 功能。基于 Paidy Link，用户可以将持有的数字钱包与自身的 Paidy 账户相关联，在通过其数字钱包完成购买的同时使用 Paidy 的先买后付完成后续支付。Paypal 则是首家加入 Paidy Link 的数字钱包企业。

Riku Sugie 在此次收购中表示：“Paidy 只是我们旅程的开始，加入 PayPal 将加速我们把业务扩展到电商领域之外、在新消费购物背景下打造独特服务内容的计划。”

值得一提的是，Paypal 在去年 9 月份已经推出了自身的先买后付业务 “Pay in 4”，用户仅需在结账时支付第一期费用，然后在接下来的六周内每隔两周支付完剩余的三期费用即可。

本次收购也正发生在先买后付全球范围内暗潮涌动之下。今年 8 月份，同为美国在线支付巨头的 Square 斥资 290 亿美元收购了澳大利亚先买后付企业 Afterpay 以试图进军这一领域。根据当时的消息指出，截至今年 6 月 30 日，Afterpay 已被用于服务全球超过 1600 万消费者和近 10 万家商家。

另一方面，同在今年 8 月，亚马逊宣布与先买后付平台 Affirm达成合作关系，以期将后者的先买后付服务引入到自身平台当中。据了解，Affirm 此前已经与沃尔玛和 Peloton 成为合作伙伴，其服务商家范围也达到了近 1.2 万家。不过，在与 Affirm 合作前，亚马逊也曾与澳大利亚先买后付平台 Zip 展开了合作。

此外，在今年 6 月份，瑞典先买后付巨头 Klarna 也宣布获得一轮 6.39 亿美元的融资。这笔融资由软银愿景基金 2 号领投，使得 Klarna 的估值提升至了 460 亿美元，成为估值规模仅次于Stripe的全球第二大金融科技初创公司。据悉，蚂蚁集团、红杉资本、GIC、银湖资本、贝莱德等均对 Klarna 有过参投。