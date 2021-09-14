智慧办公是近年来的流行词汇，除了广为人知的大屏产品，各种办公协同应用、会议软件也像潮水般涌现出来，然而办公的细微之处仍有较多可供发掘的地方。

看到智能硬件的浪潮起来之后，成者科技 CEO 周康发现大批的创业者更多关注的是生活方面的硬件创新，而缺乏对办公市场的一些洞察，所以他和团队想要去做一个小的切入。周康向动点科技表示：“一开始就想要试着帮大家改善办公场景的一些体验，尤其从当时来讲这也是一个比较空白的市场。”

智能扫描仪弯道超车

在办公这个领域，一直以来更多的是公司采购行为，普通消费者在其中扮演的并非主导型角色，所以这个环境里去做一些功能、品牌方面的教育，不管是从渠道层面，还是从消费者的认知方面，都需要比较长的时间。“成者走到今天，已经耕耘了四五年，才在扫描仪这个品类里面，做到了一定的接受度。”

在扫描仪这个品类里，日本一向是占据高位，不过近年来国产品牌也开始弯道超车。相较于传统的馈纸式扫描，成者科技采用的是利用 CMOS 加 AI 的技术方案，二者采用的是完全不同的技术路线。“爱普生、富士通他们更擅长的是传统的馈纸式扫描，日本在这个技术上比较有优势，他们的市场教育和产品都已经臻于完善，于是我们选择了通过 CMOS 的方式来错位发展。目前这种技术趋势下还能够集成一些新的功能，比如视频会议等，所以市场扩大也是自然而然的。”

周康还表示，随着传统馈纸式扫描仪的市场份额停滞或者进入微下滑状态，CMOS 扫描通过其技术优势进行全类型的扫描，未来可以和手机的软件扫描一起，形成专业型和灵活性各有所长的细分市场。

谈到手机软件扫描，合合的扫描全能王也是大家颇为熟悉的一款扫描识别类 APP，对于其与成者这类硬件产品是否会有竞争，周康认为二者本身的技术路线算是一致，都是利用 CMOS 的原理开发，不过扫描仪扫描是在一个封闭的光线环境里面去做的，所以扫描的均匀度、还原度各个方面更佳。而拍照的识别方式可能受环境影响较大，它整个画面的均匀度和白平衡可能略有欠缺。

“不过手机用户本身对这个功能的要求没有那么高，往往是能用即可，灵活性强一些；而专业的扫描仪则既要追求 AI 的优化效果也要考虑它本身的还原度，因为有些档案它对于细节要求较高，那种轻微的字迹笔触都要尽可能还原，还有书籍材料翻页带来的弯曲页面的影响，都需要考虑到，稳定性更胜一筹。”

新品类增进对用户的理解

除了扫描仪，成者科技也在办公领域进行了更多探索，例如近期其推出的一款坐姿仪，就是结合视觉 AI 技术进行坐姿检测，通过语音与安全激光的光线提醒用户注意坐姿的产品。一直以来，周康认为打造一个具有良好用户体验的产品有两个关键点。第一是对于产品细节的洞察，需要强调对用户感受的理解，第二在于对于时代的理解，“就是这个产品是不是符合这个时代的，比如说到坐姿和近视问题，可能互联网时代的这种无处不在的大屏幕小屏幕难辞其咎，但这个趋势几乎不可逆了，所以需要合适的方案来解决它”。

多数职场人会受到脖子僵硬、颈椎酸痛的困扰，严重的会引发偏头痛、腰间盘突出等疾病，同时也会在日常生活中形成如富贵包等的不良体态。中国医疗保健国际交流促进会颈腰疾病防治专业委员会调查显示，我国近 2 亿人有颈腰椎问题；对于 90 后与 85 后的职场人来说，颈腰椎问题尤其明显。世界卫生组织的最新研究报告显示，目前中国近视患者人数多达 6 亿。我国青少年近视率高居世界第一，而且还在逐年增长。

早年有类似于背背佳这类物理矫正工具，使用时立竿见影，但在外力辅助下身体肌肉放弃发力，无法形成肌肉记忆，长期穿戴更会造成肌肉流失，是常见的 “易复原”。按摩仪仅仅是缓解紧绷、乳酸带来的颈部不适感，也治标不治本。

“市面上也曾出现过一些用超声波方案的产品，用测到用户脸的距离，来作为确定坐姿规范的依据，不过由于每个人受多种因素影响，离开座位后未必会完全和之前坐姿相同，导致产品的容错率不高。所以精准识别歪头、前伸、低头、腰背下沉并适时提醒，在养成好的坐姿习惯中必不可少。”

目前，成者采用的是摄像头加上 AI 芯片的识别方案，其 AI 坐姿仪通过大数据进行坐姿分析，用 AI 技术进行建模训练，并可基于用户个人场景，持续进行自学习。相对于普通红外或超声波的线性检测，AI 视觉技术的深度融入，能提升坐姿错误的全面性和精准性。

对于那些日常的真正影响用户感知的地方，提醒的问题确实是产品研发的一个难点。周康认为，“这个东西不是为了打扰用户的专注，所以坐姿仪不可 ‘实时’ 提醒，而是 ‘适时’ 提醒”。现阶段，AI 坐姿仪对不同类型、不同等级的容忍时长不一样。在适当的时候发出提醒，既可有效避免伤害，也能避免频繁打扰。“如果你一低头它就提醒一下，那提醒和打扰就没什么差别了。”