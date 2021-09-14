据外媒报道，印度二手车平台 Cars24 已经成功筹集 2.59 亿美元，估值将达到 17.2 亿至 17.5 亿美元。此次融资共有 DST Asia、腾讯和 Alpha Wave Incubation 等 8 位投资者参投，其中腾讯通过 Zennis Capital BV 注入 7500 万美元，截止至目前为止，腾讯已拥有 Cars24 4.5% 的股份。

Cars24 由 Vikram Chopra、Mehul Agrawal、Ruchit Agarwal 和 Gajendra Jangid 于 2015 年成立，通过在自家工厂将汽车重新装修后，用 AI 算法定价，然后在平台上售卖。其业务遍及印度 400 多个城市，每月汽车成交量达到 18000 辆左右。除售卖二手汽车外，该平台还于去年开拓了摩托车和电动车业务。

Cars24 在去年获得 2 亿美元投资后，成功晋级为独角兽，是印度二手车市场的第一个独角兽公司。此外，本栏目还曾在上月指出该公司即将完成一轮规模为 3.5 亿美元左右的融资，由软银参投。

印度二手车市场一直颇受风险资本家和后期投资者的青睐。Cars24 的竞争对手 Spinny 于今年 7 月获得由老虎基金领投的 1 亿美元，除此之外，还有可能在今年年底再进行一轮融资。CarTrade 则已在今年 8 月成功上市，而 CarDekho 将进行一轮可能助其获得独角兽身份的融资。