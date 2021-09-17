9 月 16 日，深圳市南山区政协科技防疫产品捐赠仪式在蛇口街道政协委员工作站举行。南山区政协主席陈军，南山区委常委、组织部部长王小蓉，深圳市疾控中心主任夏俊杰，南山区政协副主席黄险峰、刘根平、叶春等领导出席了本次活动。

深圳市南山区政协、蛇口街道委员工作站、医药卫生界别委员工作站联合优必选及南山区其他科技企业，正式发布优必选隔离酒店科技防疫解决方案。该解决方案通过打通上下游产业链，结合 AI 机器人等科技防疫力量，发挥零接触、全链条的一体化优势，打造深圳隔离酒店科技防疫的样板。

深圳市南山区政协第五届委员会主席陈军表示：“今天发布的零接触、全链条的一体化解决方案，可以有效的提升抗疫工作效率，防止交叉感染，保护人民群众的生命和健康安全。这是实实在在的 ‘我为群众办实事’，相信这些 ‘黑科技’ 会给疫情防控工作带来新突破。”

深圳市南山区委常委、组织部长王小蓉认为：“社会各界在党中央的坚强领导下，弘扬 ‘人民至上、生命至上’ 精神，闻令而动、众志成城，将科技创新转化为关爱群众、关爱医护人员的温度。同时，南山科技创新企业把握前沿、勇挑重担、力争上游，彰显了南山科技担当。”

新冠疫情常态化，隔离酒店科技防疫解决方案或成新刚需

当前，全球新冠疫情持续反复，国内输入性案例不断出现，本土病例时有发生，新冠疫情已呈常态化发展。同时，在隔离酒店的疫情防控场景中，人工处理容易产生交叉感染的危险，长时间的疲劳工作和巨大反复的工作量也将导致信息遗漏的可能。

据国家移民管理局统计，2021 年上半年全国口岸累计查验出入境人员已达 6697.3 万人次。以地处中国 “南大门” 的深圳为例，截至今年 5 月底，深圳口岸出入境重点旅客已达 94 万人次；累计投入工作人员 1122.85 万人次，相当于每天投入 2.95 万人次。

隔离酒店，作为外防输入、内防反弹的抗疫前线，其智能化建设势在必行。通过发挥业务办理的无接触优势，可以有效的减少交叉感染。智能化设备的应用，能够及时准确地预判和控制风险、最大限度保障安全。疫情防控隔离管理的数字化运营，有效的整合沉淀了城市疫情防控的综合管理。酒店本身具备的智能家居设备，也可以与科技防疫解决方案保持一体化，有效的保障隔离管理中综合管控、联动控制的效率。

优必选科技首席技术官熊友军介绍：“此次推出的优必选隔离酒店科技防疫解决方案，以测温、紫外线和喷雾消毒、递送和物流等智能机器人为载体，集成大屏显控系统、移动端、运营管理平台等，提供全场景防疫功能，可有效隔绝传染源、减少交叉感染的风险、提高防疫工作效率，为隔离人员、医护及工作人员提供安全放心的生活环境。”

目前，优必选隔离酒店科技防疫解决方案已应用于深圳集中隔离观察酒店——禧程酒店。2020 年 2 月 14 日，禧程酒店响应政府号召被征用为隔离酒店，共有 138 间客房。截止目前，酒店共接待过 4626 名需隔离人员，其中出现 11 例阳性病例。店长徐文全介绍：“日常工作中，我们需要承担客人的一日三餐的配送和日常物品的补充递送，还要保障全楼层每天 2 次的消杀任务，像这样周期长，强度大，风险大的服务工作，对全体酒店工作人员的身心都是一种挑战。隔离酒店科技防疫解决方案的应用，能够有效的缓解酒店工作人员的压力。在物品递送和消杀工作中，智能机器人可以让酒店的服务更到位，环境更安全。”

优必选隔离酒店科技防疫解决方案示意图

聚焦隔离酒店应用场景，智能机器人各显神通

优必选隔离酒店科技防疫解决方案，提供全场景科技防疫产品与服务，测温、消毒、递送等多种智能机器人齐同上阵，各显神通。

当隔离旅客抵达酒店，守候在大堂的智能机器人会进行迎宾，让旅客感到宾至如归。它们还能同时为多人测温，检查、提醒正确佩戴口罩。旅客入住后，消毒机器人随即 “出动”，自主消杀，让大堂保持 “无毒” 状态。

在走廊、电梯等隐匿众多病菌的高危场所，紫外线消毒机器人充分发挥作用。除了定时定点自主完成消杀任务外，工作人员还可以通过远程操控进行消杀。值得一提的是，紫外线消毒机器人采用大功率快速 UV-C 消毒，10 分钟可杀灭 40㎡空间内 99.99% 的病菌，且无二次污染物产生。

隔离旅客入住期间，红外测温仪自动测温，让指挥中心实时掌控旅客状态。递送机器人则为旅客提供干净安全的生活物资。隔离结束后，消毒机器人会自动导航到酒店客房进行全空间自动消毒。

为避免与旅客接触的机器人成为传播源，智能机器人在完成工作任务后，必须进入紫外线消毒仓进行快速消毒。此外，工作人员经防护衣物脱摘区严格脱摘程序后进入清洁区，消毒机器人会定时进入脱摘区进行消毒，净化房间里的空气环境，防止交叉感染。

自 2020 年新冠疫情爆发以来，来自中国的智能机器人等科技力量，以连续作业和 “无接触” 等优势，助力着全球疫情防控和生产生活恢复。此次发布的隔离酒店科技防疫解决方案，是优必选科技聚焦隔离酒店应用场景推出的防疫利器，也是后疫情时代中国原创科技力量交出的常态化防控 AI 答卷。