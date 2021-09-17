9 月 16 日，知乎在 “2021 知乎商业大会” 上对外宣布，知乎的平均月度活跃用户数已经突破 1 亿，驱动知乎的用户体量和商业价值到达了一个全新的里程碑。

以内容为中心的增长和可持续商业模式，使得知乎发展成为中国最大的问答式在线社区、中国前五大综合在线内容社区之一，在内容、用户量和商业潜力上展现出巨大的增长势能。

今年 8 月发布的第二季度财报显示，知乎在内容、用户、商业三个维度，均展现出强劲增长。截至 6 月 30 日，知乎累计多元化内容量为 4.2 亿条，增速明显。年轻用户成为增长主力军，且呈现出显著的年轻跨代特征。在过去两年间，知乎平均月活跃用户中 18 至 25 岁的用户占比达到 40% 以上，绝对值增长超四倍。知乎营收同比增长 144.2% 达 6.384 亿元，毛利率由去年同期的 48.4% 增长至 59%。

知乎的长期价值和独特优势也受到资本市场的认可和追捧，被视为 “中文互联网内容领域稀有的商业代表”。

富时罗素指数日前披露，知乎将于 2021 年 9 月 17 日正式纳入富时全球股票指数—中国指数，包括富时中盘股指数、环球市场指数、全市场指数以及完整全市场指数，当日收市后生效。

富时罗素指数是由英国富时集团计算并管理，入选指数样本的上市公司经过苛刻的筛选，基于规模、流动性、成长性以及规范性等多方面进行考核。富时全球指数系列包含 46 个国家的 7400 多支股票，占全球可投资市场总市值的 98%，为投资者带来广泛的股票覆盖率。

本次被纳入富时罗素指数，再度表明了全球资本市场对知乎长期经营发展的关注和肯定。如今，知乎月度活跃用户数突破 1 亿大关，驱动知乎的用户体量和商业价值到达了一个全新的里程碑。