据外媒报道，印度劳工求职招聘平台 Apna 已获得老虎基金领投的 1 亿美元融资，估值达到 11 亿美元，成为印度晋升最快的独角兽企业，证实了本栏目此前的报道。

Apna 此轮融资由 Owl Ventures、Insight Partners 和红杉印度等投资方参投。其创始人兼 CEO Nirmit Parikh 表示 Apna 将把此次获得的融资用来扩展国内外市场，为蓝领和灰领提供技能提升服务。除此之外，该公司还计划在工程和产品职能领域加大招聘力度。

Parikh 提到，在过去一年左右的时间里，Apna 实现了 125% 的增长，推动完成了 1 亿次面试。单就上个月来说，Apna 就促成了 1800 万次面试。现如今，该公司宣称拥有超过 1600 万用户，服务 15 万个中小企业和招聘者，Zomato、Byju’S 和 Burger King 等都是其客户。

Apna 是印度今年第 27 家独角兽企业。仅在上个月，印度就诞生了 7 家独角兽企业，分别是 Zetwerk, Grofers、Eruditus、CoinDCX、upGrad、MindTickle 和 BharatPe 。

在蓝领和灰领招聘领域，Apna 的竞争对手主要有 OLX、Vahan、Quikr’s 和 WorkIndia 等公司，其中，Vahan 在本周三宣布完成规模为 800 万美元的 A 轮融资。