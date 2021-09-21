据悉，印尼社交电商平台 Dagangan 已于近日宣布获得一笔 1150 万美元规模的 A 轮融资。本轮融资由 Monk’s Hill Ventures 领投，MMS Group、K3 Ventures、Spiral Ventures、PnP 等参投。

该公司在新闻声明中称，将利用这笔资金发展自有品牌中的白标产品（包括冷冻食品、杂货以及家电），继续到印尼三四线地区开拓市场。此外，Dagangan 也指出，接下来也将会用这笔资金丰富其服务内容，在提供如先买后付等功能的同时提升平台在物流、配送、社区带货达人/团购团长等方面的水平。

Dagangan（该词语在印尼语中的含义为 “交易”）成立于 2019 年，通过旗下同名社区团购电商平台向当地农村地区用户售卖快消品商品（该平台目前仅支持安卓端）。除了自有白标产品，Dagangan 也同服务地区的快销品生产商及 warung 展开合作，以共同处理所收到的商品订单。该公司表示，与印尼其他供应链或供应商相比，其以社区为中心的团购模式可将供应链成本降低多达 95%。

目前，Dagangan 已经覆盖印尼的 3 座三线城市和 5000 多个四线村镇，拥有超 3000 个 SKU，月活用户达 2 万名。

数据指出，与印尼的一二线城市相比，占该国人口 80% 以上的农村社区群体往往需要将日常花销中 35% 的金额花费在生活必需品和食品百货方面，但这些消费体验并不是十分让人满意。如本栏目此前所报道，当地零售消费领域中的支柱 “warungs” 普遍存在数字化转型不足的问题，低效的商品供应体系以及基于线下模式的售卖流程往往会让这一过程变得格外充满挑战。当然，随着如 Dagangan 等企业的不断加入，可以看到，这一历史遗留问题正在当地逐渐受到重视。