自 2020 年下半年以来，半导体市场晶圆短缺问题日益凸显。与此同时，办公、远程教学等终端应用受疫情影响却呈火爆之势，带动通信与计算机产品快速复苏。日前，IDC 全球半导体研究副总裁 Mario Morales 针对全球半导体市场的行业现状、产业拐点等热议话题进行了详细解读。

供应链现状：代工厂产能利用率为 100%， 平均销售价格持续上升。

截至 9 月，专业代工厂已配置好 2021 年产能，产能利用率接近 100%。虽然前端产能仍然紧张，但芯片设计公司仍可以从代工厂获得他们需要的产能。三季度，晶圆制造产能基本上满足需求，但更大的问题是封装和材料短缺。

晶圆价格在 2021 上半年上涨，IDC 预计由于成熟工艺原料成本和产能原因，今年剩余时间价格将继续上涨。

2021 年半导体市场将增长 17.3%，2020 年为 10.8%。

IDC 预计 2021 年半导体市场将增长 17.3%，而 2020 年为 10.8%。手机、笔记本电脑、服务器、汽车、智能家居、游戏、可穿戴设备以及 Wi-Fi 接入点等引领了内存价格上涨。但值得注意的是，随着产能加速扩张，IC 短缺将在 2021 年第四季度持续缓解。

IDC 预计 2025 年半导体市场到将达到 6000 亿美元，2021-2025 年平均增速为 5.3%。

IDC 预计，行业将在 2022 年年中达到平衡，随着 2022 年底和 2023 年开始大规模产能扩张，2023 年或将出现产能过剩。

总体来看，IDC 预计半导体市场到 2025 年将达到 6000 亿美元，2021-2025 年平均增速为 5.3%，这将高于 3-4% 的历史增长水平。