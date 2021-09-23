9 月 23 日，华为发布 nova9 系列，带来最新的 HarmonyOS 潮流旗舰。此次发布的两款机型 nova9 Pro 和 nova9，基于 HarmonyOS 2 系统扩展与提升影像和性能体验，由此带来前所未有的自拍和 Vlog 拍摄体验。

随着影像社交已成为年轻人群钟爱的全新社交形式，nova 系列产品从自拍到 Vlog 视频拍摄，持续引领潮流。此次华为 nova9 Pro 在技术层面实现新突破，带来全新的双目立体视觉影像系统，使自拍的照片更立体生动和清晰，可获得媲美单反的人像虚化效果，全天候随心拍摄；在 HarmonyOS 2 的加持下，提供多机位拍摄、录像一次成片、遥控拍摄等新体验，让年轻人的影像创作更加自由随心。华为 nova9 Pro 还配备 10.7 亿原色臻彩环幕屏，带来更顺滑的视觉观感和细腻的画质，加上全新 100W 华为超级快充等技术，让年轻人游戏和影音娱乐种种体验更畅快。

“随着华为 nova9 系列的推出，我们将为用户提供最出色的自拍体验。” 华为消费者业务 COO 何刚表示。“作为华为与年轻人沟通的桥梁，我们希望 nova 能够永远做夜空中那颗最闪亮的星，一直坚持做年轻人最喜爱的手机。通过强大的软硬件升级与 HarmonyOS 2 紧密整合，华为 nova9 系列将带来丰富的摄影功能，如多机位拍摄、一次成片等，为 Vlog 视频创作带来更多不一样的玩法。”

刷新nova 自拍新高度，拍摄得心应手

年轻人自我表达的需求越来越强烈，影像是他们当下更为喜欢的表达语言。华为 nova9 Pro 带来强大的影像能力，搭载由前置双 3200 万 Vlog 镜头、双目立体视觉引擎、P3 广色域全局色彩管理组成的双目立体视觉影像系统，树立了 nova 自拍新高度。

华为 nova9 Pro 搭载业界首发的前置双 3200 万 Vlog 镜头，一颗超广角摄像头和一颗超清人像摄像头均采用 1/2.8 英寸的感光器件，具出色的解析力和感光能力。经前置双主摄采集原始图像，通过双目立体视觉引擎深度处理，使 nova9 Pro 拍出来的画面更立体生动和清晰，同时系统支持 P3 全局色彩管理，令拍摄精准，显示鲜艳细腻，实现所拍即所见。

得益于前置影像的强大能力，华为 nova9 Pro 能精准计算景深信息，呈现媲美单反的虚化效果。此外，新增的路人虚化功能，让用户在人来人往的街道或景点自拍时，只需轻点拍照的人像慢门，移动的路人拍摄即被虚化，轻松拍出满意的照片。

在后置影像方面，华为 nova9 全系配备 5000 万超感知影像系统，并首次引入华为旗舰级 XD Fusion 引擎，大幅度提升成像画质。其中 5000 万像素超感知主摄采用 RYYB 滤色阵列，相比普通传感器增加 40% 进光量，在暗光环境下带来理想的拍摄效果，画面亮处不过曝，暗处有细节。

HarmonyOS 2 智慧加持，玩转视频社交

影像社交的 Vlog 视频模式，已成为更多年轻人记录自己、表达个性、分享美好生活的新选择。这次华为 nova9 Pro 在强悍的前置影像实力上，为 Vlog 拍摄带来了前置超广角 4K 视频等功能特性，防抖能力也更进一步，加上 HarmonyOS 2 多机位拍摄、一次成片、遥控拍摄等新功能，让年轻人轻松创作高质量作品。

无论是 Vlog 还是视频直播，华为 nova9 Pro 的超广角 4K 视频功能，都能一次满足年轻人要拍摄更高清、画面更广、拍得美的需求。对于画面容易抖及收音的问题，华为 nova9 Pro 前置升级采用 AIS+3D 人像防抖双重优化，在边走边录的场景下，画面保持稳定清晰；搭载的 3 Mic 立体收音功能，支持声音追焦，拍摄视频时实现更好的收音效果。

为了让拍摄更富乐趣，搭载 HarmonyOS 2 的华为 nova9 系列突破了单设备视角的束缚，带来多机位拍摄模式。拍摄视频时，用户可联合附近同样搭载 HarmonyOS 2 的手机、平板的摄像头，以不同角度记录，并生成一条视频，为视频创作提供更多创意的想象空间。

以往拍摄视频，前景和后景需要单独录制后，再用视频剪辑软件合成。华为 nova9 Pro 支持录像时前置和后置镜头随心切换，一次成片，便于分享。同样，双景录像模式下，也可在一个画面同时呈现前景和后景，或同时呈现后景的特写和广角，实现镜头切换，一次成片。

华为 nova9 系列还带来更多新技能，配合使用手表遥控拍摄功能，一个人也可以轻松完成自拍和录像。自带的 Vlog 明星拍摄模板，提供各种滤镜、音乐，让用户玩出不一样的精彩。复杂的后期编辑，也可化繁为简。用户通过新增的视频和照片搜索功能，只需在图库中输入关键词，便能智能识别具关键词元素的图像信息，更快找到相关素材。找到目标视频后，点击 “一键成片” 功能，可快速进行自定义创作，一键生成短视频。即使第一次接触视频制作，也能轻松剪辑 Vlog 大片。

前后皆精彩，视觉感官新享受

无论是游戏、追剧，还是浏览照片，屏幕丰富的色彩呈现和细节还原，能让用户轻松享受视觉盛宴。华为 nova9 系列延用环幕屏设计，整机以超窄边框封装，提供沉浸的视觉享受；在屏幕色彩显示方面，每一块屏幕都经过精心校准，能够精准地还原真实色彩。nova9 Pro 搭载一块 6.72 英寸的 10.7 亿原色臻彩环幕屏，支持 P3 广色域显示，相比上一代产品，色域覆盖提升了 25%，带来更真实的显示效果。配合最高 120 Hz 刷新率、300 Hz 触控采样率，使用户在浏览网页、游戏等各种手机交互操作中，都能获得极为流畅顺滑的体验。

看见美丽，握住轻盈，依然 nova。华为 nova9 系列不止机身纤薄，带来依然轻盈的握持感，更随后置主摄功能的强大，强化了星耀环的设计，使之更加精致、更具识别性。全新的 9 号色选取了带有轻幻彩的蓝紫色调，通过全新星耀工艺让整机质感更出众，视觉呈现色彩内敛、格调雅致，同时抗指纹、赋予舒适手感。此外，华为 nova9 系列还推出绮境森林、普罗旺斯和亮黑色三款配色，同样出彩。四种不同风格配色，各有表达，也更好地满足年轻人群对于时尚、色彩、搭配的选择和需求。

快充、散热、游戏、通信样样出色，体验超畅快

面对视频拍摄、游戏等场景高频应用的续航挑战，华为快充技术在不断进步。此次 nova9 Pro 首发搭载全新的 100W 华为超级快充，20 分钟即可充满 100% 电量，带来出色的充电效率之余更通过莱茵快充安全认证，充电又快又安心。

华为 nova9 系列采用高通骁龙 778G 芯片，结合华为在散热控制、性能调优以及通信技术的深厚积累，从而在性能体验上发挥更出色的表现。在 nova9 Pro 机身内部，升级采用双 VC 液冷+超高导热石墨烯散热系统，强大的散热性能保护手机高效运转，让年轻人在游戏、追剧，都感受冷静流畅的体验。同时，nova9 系列搭载华为全新 Touch Turbo 技术，有效提升触控的响应速度、滑动平稳度和精准度，提供更快、更稳、更准的游戏体验。

在通信方面，得益于 HarmonyOS 智慧通信，华为 nova9 系列支持多网智能协同、无线+Wi-Fi 双网并发；在蜂窝信号覆盖较弱的区域时，手机能智能预测信号并提前缓存内容，让用户时刻享受流畅网络体验。华为 nova9 系列还首次支持手机和华为平板的通信共享，只需将手机与平板靠近，平板就能获得通信功能，实现接电话、短信认证和上网冲浪。

此外，华为 nova9 系列也带来趣味十足的动态桌面主题，更多便捷易用的功能，如智能备忘录、畅连空间，以及支持多达十二方的多设备畅连视频通话等，为年轻人的学习、工作提升效率。HarmonyOS 2 不仅在日常使用体验中带来了功能升级，同时在隐私保护方面也全面加强，提供微信截屏隐私保护、浏览网页广告屏蔽，以及能去除照片位置等信息的分享隐私保护功能，带来纯净安全的体验。

售价方面，华为 nova9 售价 2699 元起，华为 nova9 Pro 售价 3499 元起。9 月 23 日 21 点 08 分，nova9 系列开启预售。9 月 29 日 10 点 08 分，华为 nova9 系列将全面开售。

发布会上还带来了华为 MatePad 11 的新配色夏日胡杨，清新时尚的绿色与手感细腻的素皮材质融合，拥有一种平衡且深邃的美感。华为 MatePad 11 拥有 120Hz 高刷全面屏，在 HarmonyOS 2 和第二代 HUAWEI M-Pencil 的加持下能带来高效的无纸化学习体验。

华为 MatePad 11 夏日胡杨新配色将于 9 月 23 日 21：08 预售，9 月 29 日 0：00 正式开售，6GB+256GB 售价 3299 元，为消费者带来了新选择。

此外，HUAWEI WATCH FIT new 也活力亮相，新增海岛蓝，西柚红两款配色，表体仅重 21g，轻盈舒适。它拥有 97 种运动模式，新增跳绳模式，同时支持动画健身私教，助你随时随地利用碎片时间科学健身。它还支持 24 小时心率，血氧，睡眠和压力监测功能，帮助你进行主动健康管理。续航表现也十分亮眼，续航最长可达 10 天，支持华为快充技术，充电 5 分钟使用一整天，抬抬手腕让你轻松办妥多样事务，比如购物支付、地铁出行、门禁解锁，遥控拍照等。

据悉，HUAWEI WATCH FIT new 售价 799 元，将于 2021 年 9 月 23 日 21:08 预售，9 月 29 日 00:00 开售。